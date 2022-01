Mainbernheim vor 1 Stunde

Weihnachtsbäume eingesammelt

Alle Jahre wieder … werden die Weihnachtsbäume vom Obst- und Gartenbauverein Mainbernheim am Samstag nach Heilige Drei Könige eingesammelt. So auch dieses Jahr. Zwölf Helfer und eine Helferin packten fleißig mit an, um rund 300 Weihnachtsbäume auf die Anhänger der Traktoren zu stemmen. Siebenmal mussten die Anhänger am Häckselplatz abgeladen werden. Bei dem nassen und kalten Wetter war das recht anstrengend. Der Fleiß wurde mit einer fränkischen Brotzeit belohnt. Die wurde von der Stadt spendiert.