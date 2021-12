Vor und an den Weihnachtsfeiertagen ist die Nachfrage nach Corona-Testangeboten besonders groß. Das Rote Kreuz hat deshalb in der Woche ab 20. Dezember seine Schnelltestkapazitäten im Testzentrum Kitzingen, Marshall-Heights-Ring 19, in Kitzingen deutlich hochgefahren, heißt es in einer Pressemitteilung des BRK.

Die Öffnungszeiten sind wie folgt: 20. und 21. Dezember, 7.30 bis 12 Uhr, 13 bis 17 Uhr und 18 bis 21 Uhr; 22. und 23. Dezember, 7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 21 Uhr; 24., 25. und 26. Dezember, 9 bis 11 Uhr.

Corona-Schnelltests sind auch ohne Terminbuchung möglich. Das BRK empfiehlt jedoch, über die Webseite www.corona-test-kitzingen.de einen Zeitslot zu buchen, beziehungsweise einen QR-Code für das Smartphone zu generieren, der das Anmeldeprocedere verkürzt.

Zu den genannten Öffnungszeiten werden mehrere Test-Schienen geöffnet sein, sodass weit über 3000 Tests möglich sind, so die Mitteilung. Das Testergebnis gibt es per Mail, SMS oder in gedruckter Form vor Ort.