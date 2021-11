Kitzingen vor 1 Stunde

"Weihnachtliche Liederschätze" zum 3. Advent in der Kitzinger Stadtkirche

"Weihnachtliche Liederschätze" erklingen am dritten Adventssonntag, 12. Dezember, ab 10 Uhr im Hauptgottesdienst in der evangelischen Stadtkirche Kitzingen. Die Sängerin Julia Then und Timo Lechner (Gesang, Gitarre, Tasten) werden in der musikalischen Andacht mit Pfarrer Thilo Koch traditionelle Weisen und moderne Pop-Stücke spielen, heißt es in der Ankündigung. Die Gottesdienstbesucher können aber auch bei vielen Liedern mitsingen, mitschwelgen oder einfach Weihnachten musikalisch in Ohr und Herz aufnehmen. An der Querflöte und im Gesang wird Eva-Maria Lechner zu hören sein. Für Rhythmus und Percussion sorgt Helmuth Welther.