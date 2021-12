Kitzingen vor 1 Stunde

Weihnachten steht vor der Tür

Da in diesem Schuljahr gemeinsame Weihnachtsaktionen pandemiebedingt nicht möglich sind, holen sich die Schüler in einem Deko-Wettbewerb ein bisschen Weihnachtszauber an ihre Klassenzimmertüren. Diese individuell weihnachtlich dekorierten, kreativen Klassenzimmertüren grüßen nun alle Mitschüler in der Adventszeit. Der Ideenreichtum der Schüler kannte dabei keine Grenzen. An manchen Türen konnten Weihnachtsbäume mit echten Lichterketten bestaunt werden, ein Schneemann freute sich über Sternenflocken, Santa Claus steckte im Schornstein fest, Rentiere, Lebkuchenhäuser und eine Tür als Adventskalender zauberte Weihnachtsstimmung in die Gänge. Eine gelungene Aktion, an der alle Schüler und Lehrkräfte sichtlich Spaß hatten.