Eine Auswahl der schönsten Weihnachtslieder aus aller Welt präsentiert das Cineworld Mainfrankenpark am Sonntag, 12. Dezember, um 12 Uhr beim Kino-Special "It's Christmas – Weihnachten mit Jonas Kaufmann".

Inmitten der außergewöhnlichen Atmosphäre des winterlichen Oberndorfs bei Salzburg präsentiert der Startenor seine persönliche Lieblingsauswahl. An dem Ort, an dem 1818 zum ersten Mal "Stille Nacht, Heilige Nacht" erklang, interpretiert Kaufmann nationale wie internationale Weihnachtsklassiker vom orchestralen "In Dulci Jubilo" über das bayrische "Es wird scho glei dumpa'"bis hin zu "Jingle Bells" und "Let it Snow".

Nebenher gibt er interessante Einblicke in die Entstehungsgeschichte der größten Weihnachts-Hits. Infos und Karten unter www.cineworld-main.de