Volkach vor 36 Minuten

Weihnachten im Schuhkarton

Damit das Weihnachtsfest 2021 auch für die Kinder in den ärmeren Teilen der Welt zu einem "Fest" wird, führte der Förderlehrer Herr Fries unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen im November die großartige Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" (Organisation: Samaritan's Purse) im dritten Jahr in Folge an der Grund- und Mittelschule in Volkach durch. Bei dieser Aktion erhalten Kinder aus ärmeren Gebieten ein kleines Geschenk (=gefüllter Schuhkarton). In den weihnachtlich gestalteten Kartons, die durch einen kleinen Aufkleber für Jungen oder Mädchen gekennzeichnet waren, gab es unter anderem Süßigkeiten, Schulmaterial und kleine Spielsachen zu finden. In den vergangenen Jahren durfte sich immer eine Vielzahl von Kindern über tolle Geschenke von "Weihnachten im Schuhkarton" freuen. So nahmen auch in diesem Jahr der neue Schulleiter Thomas Riehle und Förderlehrer Nicolas Fries mit großer Freude die fast 90 Pakete entgegen. Hiermit geht auch nochmals an alle Schüler, Eltern und Lehrer, die zum Gelingen dieser tollen Aktion durch eine Kartonspende beigetragen haben, ein herzliches Dankeschön.