Die 32 Kirchengemeinden im neuen Pastoralen Raum Sankt Benedikt laden zu ihren Weihnachtsgottesdiensten von Heiligabend bis zum Dreikönigstag ein. Je nach Gemeinde, zu erwartender Teilnehmerzahl und möglicher Aufnahmekapazität der Kirchen finden die Gottesdienste in den Kirchen oder . im Außengelände statt. Zu einigen Gottesdiensten müssen sich die Besucher vorab anmelden. Die genauen Gottesdienstzeiten und -orte können Besucher der Homepage des Pastoralen Raumes unter www.sankt-benedikt.org und den Aushängen in den jeweiligen Gemeinden entnehmen.

Es wird in der kirchlichen Pressemitteilung nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für alle Gottesdienste in Innenräumen die 3G-Regel sowie die FFP2-Maskenpflicht während des gesamten Gottesdienstes gelten. Besucher werden gebeten, einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis sowie ihr Ausweisdokument mitzubringen und am Eingang bereit zu halten.

Kinder bis sechs Jahren benötigen keinen Nachweis

Ein Zutritt zu den Gottesdiensten ohne die geforderten Dokumente ist nicht möglich. Kinder bis zum sechsten Lebensjahr benötigen keinen Nachweis und keine Maske, Kinder und Jugendliche zwischen der Einschulung und dem 12. Lebensjahr benötigen eine medizinische Maske und ihren Schülerausweis, der als Nachweis der regelmäßigen Testung in der Schule gilt.

Bei den Gottesdiensten in Außenbereichen wird kein Nachweis einer Impfung, Genesung oder eines Tests gefordert. Es gilt FFP2-Maskenpflicht auf allen Bewegungsflächen bis zur Einnahme des festen Platzes.

Die Weihnachtsgottesdienste aus Wiesentheid werden wie im vergangenen Jahr im Livestream über die Homepage des Pastoralen Raumes unter www.sankt-benedikt.org/livestream übertragen.