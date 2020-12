In den 27 Gemeinden des Pastoralen Raumes Sankt Benedikt haben sich aufgrund der Corona-Pandemie Änderungen in den Gottesdienstangeboten ergeben, heißt es in einer Pressemitteilung des Pastoralen Raumes Sankt Benedikt.

Das Pastoralteam weist vor allen Dingen auf die Online-Kinder- und Familienweihnacht hin, die ab 16 Uhr auf der Homepage des Pastoralen Raumes angeschaut werden kann. Darüber hinaus wird aus der St. Mauritiuskirche in Wiesentheid um 18 Uhr die Christmette per Livestream auf der Homepage übertragen. Alle Angebote findet man unter www.sankt-benedikt.org

Um 17 Uhr können nicht alle geplanten Open-Air-Gottesdienste stattfinden. Die Gottesdienste in Schwarzenau, Sommerach und Wiesentheid müssen abgesagt werden. Auch bei weiteren geplanten Gottesdiensten wird gerade die Möglichkeit der Durchführung geprüft. Hier können sich jederzeit weitere Änderungen ergeben, die entweder über die Homepage des Pastoralen Raumes wie auch durch Aushänge vor Ort bekannt gegeben werden.

Aufgrund der Ausgangssperre nach 21 Uhr muss die Christmette in Großlangheim auf 19.30 Uhr vorverlegt werden. Hierzu besteht Anmeldepflicht im Pfarrbüro Großlangheim am Montag, 21. Dezember, zwischen 12 und 16 Uhr.

Die Kirchen in den Gemeinden werden nach Möglichkeit über die Feiertage für das persönliche Gebet geöffnet sein. In den Kirchen stehen Materialien für den persönlichen Weihnachtsgottesdienst in der Familie bereit. Das Friedenslicht aus Betlehem kann ebenfalls in vielen Kirchen abgeholt und weiter gegeben werden.

Gleichzeitig weist das Pastoralteam schon jetzt darauf hin, dass auch die Sternsingeraktion nicht wie gewohnt als Haussammlung stattfinden kann. In den Kirchen des Pastoralen Raumes können im neuen Jahr Spendentüten mit dem Segensaufkleber bzw. gesegnete Kreidestücke abgeholt werden. Auch wird schon jetzt auf einen besonders gestalteten Gottesdienst am 6. Januar um 9 Uhr im Livestream aus Wiesentheid hingewiesen.