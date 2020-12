Die Communität Casteller Ring auf dem Schwanberg lädt zu Festgottesdiensten an Weihnachten ein. Die Gottesdienste werden laut Presseschreiben in der St. Michaelskirche auf dem Schwanberg unter Berücksichtigung der aktuellen Auflagen gefeiert.

Am Heiligen Abend wird die Christvesper um 17 Uhr auf der großen Kirchentreppe gestaltet mit dem Friedenslicht aus Bethlehem. Alle anderen Gottesdienste finden in der Kirche statt. Die Christmette um 23 Uhr wird wegen der Ausgangssperre intern von der Communität gefeiert. Sie wird via Livestream übertragen und kann über den Link auf der Homepage (www.ccr-schwanberg.de) mitgefeiert oder zu einem späteren Zeitpunkt angesehen werden. Für die Festgottesdienste am 25. und 26. Dezember um 10 Uhr ist eine Anmeldung erforderlich.

Musikalisches Abendgebet mit Violine und Orgel

Für Silvester und Neujahr sind ebenfalls Anmeldungen erforderlich. Am 31. Dezember findet um 17 Uhr die Jahresschlussandacht statt und am 1. Januar um 17 Uhr das musikalische Abendgebet, das mitgestaltet wird von Andreas Zack an der Violine und Burkhard Lutz an der Orgel. Der Mitternachtsgottesdienst findet intern statt und kann ebenfalls per Livestream mitgefeiert werden.

Die Kirche ist tagsüber geöffnet. Das Friedenslicht steht in der FriedWald-Kapelle und kann mit einer geeigneten Laterne abgenommen werden, wie es in der Pressemeldung noch heißt.

Die Anmeldungen zu den Gottesdiensten sollen spätestens am Vortag unter Tel.: (09323) 32207, E-Mail: dkrauss@ccr-schwanberg.de erfolgen und werden von Schwester Dorothea Krauß bestätigt. Angaben zu Zeiten und weiteren Angeboten finden sich auf der Homepage www.ccr-schwanberg.de