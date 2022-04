Kitzingen vor 32 Minuten

Weichhans Wochenrückblick: Rückwärts im Kreisverkehr und Comedy mit dem Stadtrat

Satire am Samstag: Die April-Frische und ein armer Kuckuck. Ein Pressevertreter fällt fast vom Stuhl. Was die "1-1-1"-Regel ist. Und warum es in Marktsteft nicht rund läuft.