Mit dem Spatenstich am Montag wird die Wasserversorgung der Gemeinde Mainstockheim ein wichtiges Stück weit weiter gesichert: Das neue Wasserwerk wird für ein weiches Wasser sorgen und auch dabei helfen, die neuen Grenzwerte bei der Trinkwasserversorgung einzuhalten.

Was kann es für besseres Wetter beim Spatenstich für die Erweiterung einer Trinkwasserversorgung geben, als leichten Regen. Denn nur das, was zuvor vom Himmel gefallen ist, kann später aus den Tiefen des Bodens gefördert werden. Das ist in Mainstockheim nicht anders und deshalb gab es auch kein Bedauern, als Bürgermeister Karl -Dieter Fuchs, dessen Stellvertreter Ralf Menger, Tobias Pfrang vom Ingenieurbüro Baurconsult und Jürgen Doser von der Baufirma HTS zu den Schaufeln griffen und unter den Augen von Gemeinderäten und Bauhofmitarbeitern den offiziellen Spatenstich zum Bau der Wasseraufbereitungsanlage machten. Rund 1,8 Millionen Euro werden an der Straße nach Dettelbach investiert, um den zu hohen Sulfatgehalt des Brunnenwassers zu reduzieren.

Die Eigenwasserversorgung in Mainstockheim hat Tradition und die Bürgerinnen und Bürger sind stolz auf ihr Wasser. Schon seit 1909 hat die Gemeinde eine zentrale Wasserversorgung. Anfangs gespeist aus der Wiesengrund- und der Lohquelle, kam nach dem Krieg ein Tiefbrunnen an der Straße nach Dettelbach dazu. Gepumpt wird das Wasser in drei Hochbehälter mit insgesamt knapp 1000 Kubikmetern Fassungsvermögen, von denen aus die rund 700 Haushalte mit jährlich rund 90 000 Kubikmeter Wasser versorgt werden.

Vor fünf Jahren, so erinnert sich der Bürgermeister, war dann die Sanierung des Brunnens nötig. Um die Wasserversorgung während der Arbeiten weiter aufrecht zu erhalten, wurde ein zweiter Brunnen angelegt. Nachdem aus diesem Wasser lief, wurde der erste Brunnen saniert. Die Kosten für Neubohrung und Sanierung beliefen sich auf gut 700 000 Euro.

Nachdem die Brunnen Wasser lieferten, wurden die beiden Quellen aus der Versorgung genommen. Gründe dafür waren die zu hohe Nitratbelastung und die Kosten für eine nötige technische Sanierung.

Allerdings haben auch die beiden Brunnen ein Problem: Die Höhe des Sulfats. Denn die überstiegt die jüngst verschärften Grenzwerte deutlich. Gesundheitlich zwar kein Problem, aber Mainstockheim hat mit 42 Grad deutscher Härte sehr hartes, also kalkhaltiges Wasser. In der Folge haben viele Mainstockheimer Häuser eine eigene Enthärtungsanlage installiert.

Eine solche war als zentrale Anlage immer wieder Thema im Gemeinderat, doch erst die Grenzwertverschärfung zwang dann zum Handeln. Die Reduzierung von Sulfat erfolgt über eine Nanofiltration nach dem Prinzip der Umkehrosmose. Das Wasser wird mit hohem Druck über Membranen geleitet, was zu einer deutlichen Reduzierung des Sulfats führt, das dann noch einen Härterad von 10 bis 15 Grad dH hat. Bevor das Wasser dann zu den Hochbehältern gepumpt wird, erfolgt noch eine Bestrahlung mit ultraviolettem Licht.

Die Bauzeit, so Bauleiter Tobias Pfrang von Baurconsult, wird bis zum Sommer 2023 dauern. Insgesamt laufen dabei Kosten von rund 1,8 Millionen Euro auf. Die Höhe des Zuschusses dafür liegt noch nicht fest. Wie Bürgermeister Fuchs erklärte liege die vorzeitige Baufreigabe vor, er hoffe auf rund ein Drittel der Kosten an Zuwendungen. Wie diese Kosten auf die Mainstockheimer umgelegt werden, ob durch Gebührenerhöhung oder durch Beiträge oder eine Mischung aus beidem, darüber hat der Gemeinderat noch nicht entschieden.