Recht unspektakulär entpuppte sich in der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kitzingen die Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2022. Einzig der Anstieg der VG-Umlage wegen ungedeckter Kosten schlug durch und ließ die VG-Umlage auf 152 Euro pro Einwohner ansteigen. Das bedeutet, dass die fünf Mitgliedsgemeinden, Albertshofen, Biebelried, Buchbrunn, Mainstockheim und Sulzfeld den Gesamtbetrag von 1,177 Millionen Euro zu bezahlen haben.

Der Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kitzingen für das Jahr 2022 weist nach seiner Verabschiedung in der Gemeinschaftsversammlung ein Gesamtvolumen von 1,78 Millionen Euro auf und bewegt sich um 40 000 Euro über dem Niveau des laufenden Jahres. Zwar nimmt der Vermögenshaushalt um 70 000 Euro auf 175 000 Euro ab, aber dafür nimmt der Verwaltungshaushalt um 7,5 Prozent zu und beträgt dann 1,61 Millionen Euro.

Bemerkbar machen sich bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts die Personalausgaben, die um 120 000 Euro höher ausfallen und sich kommendes Jahr auf 1,23 Millionen Euro belaufen. Wie es der VG-Vorsitzende, Albertshofens Bürgermeister Horst Reuther, erläuterte, sind die gestiegenen Personalkosten hauptsächlich auf Entgeltgruppen-Höhergruppierungen mehrerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückzuführen.

Rücklagen aufgebracht

Auf der Einnahmenseite ist die VG-Umlage der größte Posten mit 1,17 Millionen Euro, gefolgt von 142 000 Euro an staatlichen Finanzzuweisungen. Entgegen normalen Kameralhaushalten gibt es in der VG Kitzingen keine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt. Weil die VG keine Schulden hat, fließen deswegen 118 000 Euro in umgekehrter Richtung. Mit der VG-Umlage von 152 Euro befindet sich die VG Kitzingen im Mittelfeld unter den anderen Verwaltungsgemeinschaften im Landkreis, wie VG-Kämmerer Michael Schmitt darlegte. Zur Deckung des Vermögenshaushalts sind 175 000 Euro notwendig, die den Rücklagen entnommen werden, die damit aufgebraucht sind.

Die Gemeinschaftsversammlung stellte die Jahresrechnung für das Hauhaltsjahr 2019 fest und erteilte der Verwaltung und dem VG-Vorsitzenden die Entlastung. Zudem bestellten die Anwesenden die Biebelrieder Vizebürgermeisterin Gabriele Brejschka zur Eheschließungs-Standesbeamtin.