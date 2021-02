Volkach vor 1 Stunde

Weg durch die Fastenzeit in Pfarrkirche Volkach ausgestellt

Seit vergangenem Sonntag gibt es in der Pfarrkirche in Volkach am Platz der Weihnachtskrippe einen Weg durch die Fastenzeit, wöchentlich bis zum Palmsonntag, 28. März, neu gestaltet zum Thema Krankheit – Tod – Leben gemäß der laufenden Predigtreihe des Seelsorgeteams beziehungsweise der Sonntagsevangelien. Dies geht aus einer Mitteilung der Pfarreiengemeinschaft St. Urban an der Mainschleife hervor. Bei der ersten Station in dieser Woche ist Jesus in der Wüste zu sehen: Wüstenzeiten in meinem Leben – Zeit für Ruhe – Aufbruch zu neuen Quellen. Dazu liegen Flyer zum Thema Wüste sowie Ausmalbilder für Kinder zum Mitnehmen aus. Die weiteren Themen sind Krankheit – Tor zum Leben; Mit dem Kreuz – dem Leben dienen; Ins Leben kommen – Du stellst meine Füße in weiten Raum. Die Pfarrkirche St. Bartholomäus ist laut Mitteilung jeden Tag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.