Prichsenstadt vor 1 Stunde

Wechsel im Pfarramt Prichsenstadt

Am Kirchensonntag Rogate gab es im Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Sixtus eine besondere Ehrung, die auf einer Neubesetzung der Sekretärinnenstelle im Pfarramt Prichsenstadt beruht. In diesem Gottesdienst wurde die langjährige Pfarramtssekretärin Sandra Bittermann-Müller verabschiedet, die das Amt seit 2004 innehatte. Sie war nicht nur im Büro, sondern auch als Kirchenpflegerin tätig gewesen. Im Anschluss führte Pfarrer Martin Voß die neue Pfarramtssekretärin Sabine Adami feierlich in ihr Amt ein. Kirchenvorstand Holger Neubert bedankte sich im Namen der Kirchengemeinden und überreichte den beiden Sekretärinnen je ein Blumenpräsent. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von der Kirchenorgel und dem Gesang von Pfarrer Voß und seiner Ehefrau Tanja.