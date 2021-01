Buchbrunn vor 11 Minuten

Wechsel im Kirchenvorstand Buchbrunn

Nach 20 Jahren Kirchenvorstandsarbeit wurde Hannelore Haass von Pfarrerin Bromberger im Gottesdienst mit herzlichem Dank und Segen aus dem Amt der Kirchenvorsteherin verabschiedet, weil sie seit 1. Januar als Mitarbeiterin in den Kindergarten der Kirchengemeinde angestellt ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Pfarrei. Sie war Kindergartenbeauftragte und hatte in den letzten Monaten die ehrenamtlichen Bauhelfer bei der Kirchenrenovierung mit Essen und Getränken versorgt. Sehr gerne half sie auch bei der Organisation von Festen der Gemeinde. Manfred Pohley, der bei der letzten Wahl die nächstmeisten Stimmen erhalten hatte, rückte nach. Er ist schon seit zwei Jahren im Bauausschuss tätig und übernimmt nun auch das Amt des Kindergartenbeauftragten. Er wurde mit Gebet und Segen in sein Amt eingeführt.