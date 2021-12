Zum Jahreswechsel 2021/2022 wird im Kitzinger Baustoffunternehmen Lenz-Ziegler-Reifenscheid GmbH (LZR) der Staffelstab übergeben. Christian Reifenscheid wird zukünftig als neuer Geschäftsführer gemeinsam mit Florian Hemm (kaufmännischer Prokurist) und Andreas Wucherpfennig (Technischer Betriebsleiter) die Geschicke des Unternehmens lenken. Die langjährigen Geschäftsführer Hermann Reifenscheid und Willi Lenz übergeben zum 31.12.2021 und wechseln gemeinsam mit Elisabeth Ziegler in den Beirat der Firma.

Christian Reifenscheid ist seit 2010 in verantwortlicher Position für die Unternehmensgruppe tätig, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Vor seinem Wechsel nach Kitzingen im Jahr 2016 hat er sich um den Ausbau der Aktivitäten der Firmengruppe in Ostdeutschland gekümmert.

Übergang zum Jahreswechsel

„Wir danken unseren scheidenden Geschäftsführern für ihren enormen Einsatz, ihre beständige Stärkung der gesamten LZR-Firmengruppe und die sehr gute Vorbereitung der Übergabe", sagt Christian Reifenscheid zum bevorstehenden Wechsel. "Einen hohen Stellenwert bei der regionalen Rohstoffsicherung hat für uns das Thema Nachhaltigkeit: Wie meinen Vorgängern ist es auch mir ein Anliegen, dass wir bei der Gewinnung von heimischen Rohstoffen die Interessen aller Beteiligten berücksichtigen."

Willi Lenz kommentiert: „Wir sind stolz, dass wir mit Christian Reifenscheid einen Geschäftsführer aus dem Kreise der Gesellschafter gewinnen konnten und damit die nahtlose Übergabe in die 4. Generation gelungen ist! Gerade in der heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich, den Führungsnachwuchs aus den eigenen Reihen zu rekrutieren."

Hermann Reifenscheid ergänzt: „Mit Florian Hemm und Andreas Wucherpfennig ist es uns gelungen, zwei ausgewiesene Experten auf ihrem Gebiet mit langjähriger Führungserfahrung zu gewinnen. Gemeinsam mit meinem Sohn Christian haben wir damit ein dynamisches und schlagkräftiges Führungsteam an Bord, welches maßgeblich die Weiterentwicklung von LZR in den nächsten Jahren prägen wird.“