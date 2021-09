Kitzingen vor 57 Minuten

WC-Türe in Parkgarage beschädigt

In der Zeit von Mittwoch, 8.30 Uhr, bis Donnerstag, 8.30 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person die öffentliche WC-Anlage in der Parkgarage am Unteren Mainkai in Kitzingen, heißt es im Polizeibericht. An einer Kabinentüre der Männertoilette wurde durch massive Gewalteinwirkung der Bereich am Türgriff teilweise ausgebrochen. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.