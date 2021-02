Eigentlich müsste die 42 Jahre alte Kläranlage des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung im Schwarzacher Becken (AZV) bei Hörblach auf Vordermann gebracht werden. Seit einem Jahr liegen die Umbauanträge auf dem Tisch des Wasserwirtschaftsamts Aschaffenburg und warten auf Bearbeitung. Die Behörde habe die Verzögerungen mit personellen Engpässen erklärt, sagte Verbandsvorsitzender Volker Schmitt am Donnerstag in der Verbandsversammlung im Begegnungshaus Arche in Stadtschwarzach.

Für die Kläranlage ist bereits die Betriebserlaubnis abgelaufen. "Die Anlage entspricht nicht mehr dem Regelwerk", wies Schmitt auf notwendige Umbaumaßnahmen hin. Die Anlagengröße passe nicht mehr, das Belebungsbecken müsse verändert werden und eine Klärschlammfaulung mit Faulturm stehe in den Startlöchern. Der Zweckverband habe daraufhin seine Hausaufgaben gemacht und warte seitdem auf die Vorgaben aus dem Amt als Grundlage für das Sanierungsprojekt. "Wir warten immer noch auf die Rahmenbedingungen für die Umbau- und Sanierungsarbeiten", erläuterte Verwaltungschef Norbert Filbig.

Wie auf Kohlen sitzt auch Kläranlagenmeister Karl Kuhn. "Da sollte endlich etwas passieren", so der Routinier, für den die Kläranlage wie ein zweites Zuhause ist. Kämmerer Martin Pfriem hat vorsorglich einige zigtausend Euro in den diesjährigen Investitionshaushalt eingestellt, "für den Fall, dass wir bei einem positiven Bescheid des Amtes gleich loslegen können".

Einstimmig beschlossen die Verbandsmitglieder den Haushalt für dieses Jahr und die Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024. Der Gesamthaushalt 2021 hat ein Volumen von 1,76 Millionen Euro. Er gliedert sich in den Verwaltungshaushalt mit 1,02 Millionen Euro und den Vermögenshaushalt mit 745 000 Euro. Der Verband ist schuldenfrei. Kredite für Investitionen sind nicht vorgesehen. Nach den Berechnungen des Ingenieurbüros Glückert (TIG), die dessen Mitarbeiter Tobias Schramm in der Sitzung erläuterte, wurden die Einwohnerwerte neu festgelegt.

Anträge der Nachbargemeinden abgelehnt

Den Umlageschlüssel hat er aus folgenden Kriterien berechnet: Einwohnerzahlen, Übernachtungen, Brennrechte, Gewerbebetriebe und Beschäftigte sowie Veranstaltungen. Nach den neuen Berechnungen entfallen auf Schwarzach 40,6 Prozent, auf Sommerach 32,2 Prozent, auf Rüdenhausen 11,4 Prozent, auf Kleinlangheim 10,2 Prozent und auf Wiesentheid 5,6 Prozent der Umlagelast. Folgende Einwohnerwerte wurden zugrunde gelegt: Schwarzach 5638, Sommerach 4466, Rüdenhausen 1591, Kleinlangheim 1423 und Wiesentheid 774.

Der Satzungsbeschluss für den neuen Verteilungsschlüssel fiel einhellig aus. Diskutiert wurde über den Anschluss weiterer Ortschaften an die Verbandsanlage in Hörblach. Castell, Abtswind und Wiesentheid hatten bei Volker Schmitt angefragt. Bei der Gegenstimme von Wiesentheids Bürgermeister Klaus Köhler kam man überein, die bestehende Anlage nicht zu vergrößern und den Betrieb im Bestand weiterzuführen. Bei weiteren Anschlüssen müsste die Anlage überdimensional erweitert werden, so die Meinung in der Verbandsrunde. Die Anträge der Nachbargemeinden wurden deshalb abgelehnt.

Um eine Energieeffizienz- und Prozesssteigerung für die Verbandskläranlage zu erreichen, beauftragte das Gremium die Firma Pluss GmbH aus Dettelbach mit der Grundlagenmessung. Die Kosten belaufen sich auf 2500 Euro.