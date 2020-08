Wasserwacht warnt: Der Main und seine lebensgefährliche Seite

Lange Zeit waren die Hallen- und Freibäder wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Zumal es in Volkach dieses Jahr überhaupt kein Freibad gibt. Der durchschnittliche Schwimmer hatte also lange gar keine Gelegenheit, seine Schwimmkenntnisse beizubehalten oder zu trainieren. Schlimm wirkt sich das auf die Kinder aus, die durch den Ausfall des Schwimmunterrichtes das Schwimmen gar nicht haben lernen können. N

Die Konsequenz: In der Ferienzeit wandern die Familien auch an den Main, um ins Wasser zugehen. "Gefährlich!", warnt Silvia Voit, die Leiterin der Volkacher Wasserwacht. "Untiefen , die von warm auf sehr kalt sich verändern können. Schlingpflanzen im Uferbereich. Nicht kalkulierbares Strömungsverhalten des Mains - das alles kann lebensgefährlich sein."

Die Wasserwacht-Vorsitzende ahnt, was da auf sie und ihre Kameraden zukommen könnte. Im Jahr 2019 gab es bayernweit 95 Badtote. Wird diese Zahl heuer überschritten? "Wir stellen uns mehr auf die Wasserrettung in Seen und dem Main ein. Hier in Volkach ganz bewusst auch auf den Altmain, denn der entwickelt sich an heißen Tagen zu einer regelrecht vollgestopften Autobahn mit Schwimmern und Wassersportlern." So lautete dann auch dieser Tage das Stichwort für einen Übungseinsatz: "Vermisste Person im Main an der Astheimer Brücke."