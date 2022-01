In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates im Gemeindehaus Buchbrunn stellte Bürgermeister Hermann Queck die von der LKW Kitzingen gelieferten Verbrauchsdaten für Gas- und Wasserkunden vor. Die Werte für Gas zeigten sich gegenüber den Vorjahren mit 6,5 Millionen Kilowattstunden (2020/21) im wesentlichen stabil, wobei die Zahl der Hausanschlüsse durch Wohnungsbauarbeiten leicht anstieg.

Anders sah die Wasserabrechnung aus. Hier lieferten die LKW von Oktober 2020 bis September 2021 insgesamt 51 331 Kubikmeter, abgerechnet und verkauft wurden aber nur 43 123 Kubikmeter. Für den hohen Verlust von 8208 Kubikmetern (16 Prozent) machte Queck festgestellte und behobene Leitungsbrüche wie am Hühnerberg und in der Kitzinger Straße sowie ein möglicherweise bestehendes und bislang unentdecktes Leck im örtlichen Wasserleitungsnetz verantwortlich.

Queck kündigte nächtliche Kontrollgänge an, bei denen versucht werden soll, durch Kanaleinsichten und Zählerkontrollen eine Leckage ausfindig zu machen.

Veronika Endres begleitet die Umsetzung der ILE-Projekte

Weiteres Thema der Sitzung war die Vorstellung der Umsetzungsbegleiterin der Integrierten Ländlichen Entwicklungs-Allianz (ILE) Mainland, Veronika Endres, die in einer Video-Konferenz zugeschaltet war. Sie will im Förderzeitraum von sieben Jahren möglichst viele Projekte in den ILE-Gemeinden Albertshofen, Biebelried, Buchbrunn, Dettelbach und Sulzfeld auf den Weg bringen. Zu den Vorhaben zählen das Kernwegenetz ebenso wie die Zusammenarbeit der Bauhöfe.

Dazu vergibt das Amt für Ländliche Entwicklung jährlich ein Regionalbudget von 100 000 Euro/ILE, verbunden mit einem Fördersatz von 80 Prozent der Nettokosten und maximal 10 000 Euro. Nicht genutzte Gelder verfallen.

Die Antragstellung zu Themen wie beispielsweise Umwelt- und Klimaschutz, Biodiversität zur Stärkung der regionalen Identität, Kultur und Brauchtum für eine nachhaltige Entwicklung der Region ist befristet bis zum 31. März 2022. Zur Umsetzung, die nachgewiesen werden muss, bleiben sechs Monate Zeit. Das Angebot richtet sich an Vereine, Ehrenamtliche und sonstige Interessierte. In das Entscheidungsgremium hat die Gemeinde bereits Dietmar Riedel und Klaus May entsandt. Michael Friederich sah vor allem in den zeitlichen Vorgaben eine Herausforderung. Umsetzungsbegleiterin Veronika Endres mit Sitz in Dettelbach wird sich dem Gemeinderat noch persönlich vorstellen.

Weitere Themen am Ratstisch waren:

* Die beiden neugewählten Kommandanten der örtlichen Feuerwehr, Erster Kommandant Markus Dietrich und sein Stellvertreter Markus Neubert wurden vom Gemeinderat in ihrem Amt bestätigt.

* Der Gemeinderat entschied sich für die Einrichtung von zunächst zwei nicht öffentlich zugänglichen Ladepunkten mit einer Förderung von 70 Prozent. Standorte sind der Bauhof und der Dorfladen.

* Bürgermeister Queck wies darauf hin, dass für die Neuwahl des Dorferneuerungsvorstandes noch Kandidaten gesucht werden. Sie müssen nicht an Dorferneuerungsvorhaben beteiligt sein.

* Als Bürgerin regte Rosemarie Friederich eine Gesellschafterversammlung des Dorfladens Kummrei an. Wegen geltender Teilnahmebeschränkungen geht der Bürgermeister von einem Termin im Frühjahr aus.