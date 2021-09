Ja, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer entschuldigen sich mittlerweile schon, wenn sie nicht zur Gemeinderatssitzung nach Großlangheim kommen können. Und natürlich machten das auch die Rätinnen und Räte so, die am Dienstagabend verhindert waren, so dass Bürgermeister Peter Sterk die Sitzung pünktlich eröffnen konnte und nicht auf Nachzügler warten musste. Eine Sitzung, die von kleineren Bauvorhaben und vor allem von Bekanntgaben geprägt war.

Es ist der doch in die Jahre gekommene Bebauungsplan Großlangheim aus dem Jahr 1968, der wohl immer wieder für Arbeit im Rat sorgt. Denn wer hatte damals schon daran gedacht, dass irgendwann Balkone in einer Größe von 33 Quadratmetern gebaut werden könnten, so wie es heute ein Anwohner in der Rossgasse machen möchte. Da dadurch die äußere Gestalt des Anwesen verändert wird, mussten die Rätinnen und Räte gefragt werden, die dann auch zu stimmten.

Was Ende der 1960er futuristisch war

Ein Kaltwintergarten mit einem Glasdach – auch das war Ende der 1960er Jahre wohl futuristisch und deshalb waren Dacheindeckungen grundsätzlich in Ziegel vorgeschrieben. Auch hier gewährten die Rätinnen und Räte eine Ausnahme. "Wir könnten auch 10 000 Euro und wohl noch etwas mehr in die Hand nehmen und den Bebauungsplan ändern", sagte der Bürgermeister, "dann müssten wir das nicht mehr abstimmen." Wäre aber wohl unverhältnismäßig teuer.

Eine Gegenstimme gab es dann aber doch noch, denn gegenüber dem Gemeinschaftshaus soll eine Haustüre ein Vordach bekommen und das ragt komplett in den öffentliche Grund hinein.Wegen der Enge der Straße dort und möglichen Problemen mit Fahrzeugen, die am Glasdach hängen bleiben könnten, gab es längere Diskussionen. Am Ende wurde ein Haftungsausschluss für die Gemeinde formuliert, der die Mehrheit zur Zustimmung brachte.

Ein Anlieger möchte die Streichung von einigen Parkplätzen in der Bahnhofstraße, um leichter aus seinem Anwesen fahren zu können. Der Fall wird erst in der nächsten Sitzung entschieden, damit sich die Rätinnen und Räte ein Bild vor Ort machen können.

Bürgerversammlung und Impfbus

Wasser geht aus dem öffentlichen Netz verloren und noch weiß niemand, wo genau. Das Leck scheint irgendwo im Bereich des Kranzer- und Schießmauerwegs zu sein. Bürgermeister Sterk bittet die Großlangheimer, auch mal nächtens die Wasserzähler zu kontrollieren und Verdächtiges zu melden.

Am Sonntag, 19. September, findet um 16 Uhr die Bürgerversammlung in der Turnhalle statt. Voranmeldungen seien, so der Bürgermeister, nötig. Vorgabe ist die 3 G Regelung, also geimpft, genesen oder getestet. Die Zahl der Besucher ist auf 110 beschränkt.

Am Freitag, 10. September, macht der Impfbus des Landkreises von 13.45 bis 14.45 Uhr Station am Winzerbrünnle in Großlangheim. Ab dem zwölften Lebensjahr können Impfwillige dort die Erst-, Zweit- oder auch Drittimpfung mit Biontec erhalten.