Der Gemeinderat pflegt seine Traditionen. Bereits seit vielen Jahren findet immer am Donnerstag vor dem Kirchweih-Wochenende eine Ratssitzung statt. Auch diesmal wieder tagten die Räte, jedoch nicht, wie einst, um die Kirchweih-Predigt im Vorfeld Probe zu lesen. Das geschieht heut längst nicht mehr. Das habe sein Vorgänger Otto Spangler vor mehr als 20 Jahren bereits abgeschafft, sagte der amtierende Bürgermeister Gerhard Ackermann.

Zentraler Punkt der Sitzung war die Fernwasserversorgung. Hier informierte Bürgermeister Ackermann über den Vertrag zur Wasserlieferung, der zuletzt 1993 angepasst und wurde. Danach erhält der Markt Rüdenhausen eine jährliche Liefermenge von 37 185 Kubikmeter oder monatlich 5140 Kubikmeter. Der Preis dafür wurde mit 1,20 Euro netto berechnet. Überschreitet die Gemeinde die Liefermenge, zahlt sie einen Preis von 1,50 Euro pro Kubikmeter des Mehrverbrauchs.

In den letzten gut 20 Jahren habe die Gemeinde durchschnittlich 48 300 Kubikmeter jährlich an Fernwasser eingekauft. Der monatliche Höchstwert sei jedoch nur in Ausnahmesituationen überschritten worden. Nach Prüfung des Ganzen wird das Wasserkontingent nun um 12 000 Kubikmeter aufgestockt. Der Preis bleibt dann pro Kubik dann auch bei 1,20 Euro, hieß es.

Das höhere Kontingent sei sinnvoll, auch weil der Bedarf an Wasser gestiegen sei. Die Zahl der Einwohner habe sich in den letzten Jahren erhöht, man wolle für die Zukunft weiteres Bauland ausweisen, sagte Bürgermeister Ackermann. Außerdem würde für größere Baumaßnahmen immer wieder Wasser benötigt.

Außerdem stimmte das Gremium dem Antrag zum Bau eines Gartenhausesan der Leyersmühle zu. Das Häuschen darf mit einem Flachdach errichtet werden, wozu eine Befreiung vom Bebauungsplan nötig war.

Zur Kirchweih informierte das Gemeindeoberhaupt, dass die Predigt am Sonntag über die Ortsrufanlage vorgelesen werden soll. Die Räte pflegten nach Ende der Sitzung eine weitere Rüdenhäuser Tradition. Sie kehrten am Donnerstagabend im Gasthaus ein, wo unter anderem das traditionelle Kesselfleisch gereicht wurde.