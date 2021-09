Wiesentheid vor 47 Minuten

Wasserfarbkästen für die ABC-Schützen

Mit bunten Wassermalfarben hat das Team des Sparkassen-Beratungscenters Wiesentheid die ABC-Schützen in der Region ausgestattet. Die stellvertretende Beratungscenterleiterin Hanna Flammersberger sowie die Kundenberater Johanna Dorsch und Samuel Hack überreichten die wichtigen Schulmaterialien in den Grundschulen Wiesentheid, Geiselwind, Prichsenstadt und Kleinlangheim persönlich an die frischgebackenen Grundschulkinder, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreditinstituts. Die Sparkasse Mainfranken Würzburg stellt für alle Erstklässer in der Region Mainfranken Wasserfarbkästen zur Verfügung. Dafür wurden entsprechende Gutscheine versendet.