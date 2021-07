Der Gartenbauverein Albertshofen war zu seinem alljährlichen Flurgang unterwegs, der im Vorjahr hatte ausfallen müssen. Vorsitzender Achim Gernert zählte etwa 40 besetzte Plätze, unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern fanden sich Barbara Becker MdL, Bürgermeister Horst Reuther, Gerd Düll vom Amt für Ländliche Entwicklung, Pfarrer Otto Gölkel sowie für die Stadt Kitzingen – streckenweise Grundeigentümerin – zweiter Bürgermeister Manfred Freitag.

An der ersten Station der Rundfahrt informierte Christian Zörner über die Neuanlage von Apfelbäumen. Bereits vor 20 Jahren hatte das in Bibergau ansässige Unternehmen an der Geißspitze Obstbäume gepflanzt, aber zwei Hektar waren zu wenig. Bei der Wahl, die Anlage aufzulösen oder weitere Flächen zuzupachten, fiel die Entscheidung aufgrund angebotener Pachtflächen und wegen vorhandener Bewässerungsmöglichkeiten für eine Ausweitung. Dazu musste eine frühere Christbaumzucht aufwendig gerodet werden. Zörner führte ergänzend aus, dass es wegen alter Wurzeln ein Restrisiko beim Ertrag gebe.

Da wegen des Untergrundes keine Betonpfosten zu stellen waren, mussten Metallpfosten gewählt werden, über die zusätzlich zur unterirdischen auch eine Beregnung über der Baumkrone erfolgen kann. Das Knowhow stammt aus Südtirol, die Pflanzen kommen aus EU-Südosteuropa. Bei der CO2-Bepreisung setzt Zörner derzeit auf eine Gegenrechnung durch die CO2-Bindung in der Anlage.

Warten auf Fördermittel

Am zweiten Besuchsort machte Frank Sattes als zweiter Vorsitzender des Wasserbeschaffungsverbandes Albertshofen mit dem Wasserpumpwerk vertraut. Das Werk wurde eingerichtet, da der Wasserbedarf mit seinen Tagesspitzen nicht mehr zu decken war. Da die Wasserentnahmeerlaubnis 2014 auslief und die Grundwasserschonung inzwischen im Vordergrund steht, muss der Verband den mit 85 000 Kubikmetern bezifferten Wasserbedarf mit Grundwasser, Uferfiltrat und Horizontalbrunnen am Main zu decken suchen.

Um im Winter ausreichend Mainwasser speichern zu können, wäre eine Fläche von 17 Hektar erforderlich, die dann als Anbaufläche verloren wäre, zudem müsste Wasser in Trinkwasserqualität aufbereitet werden.

Nun hofft der Verband auf Fördermittel, die zwar zugesagt wurden, aber noch nicht geflossen sind. Zuständig ist das Umweltministerium, wie Andreas Becker im AELF für Landwirtschaft zuständig ergänzte. Das Konzept, das bis Ende 2021 vorliegen muss, werde mit 75 Prozent bezuschusst, die Anlage selbst mit vielleicht 50 Prozent.

Die Ausflügler besuchten ferner einen Sprühmulchversuch mit Rapsöl und Stärke, aufgebracht zwischen den Pflanzreihen. Die Versuchsreihe hat zum Ziel Möglichkeiten zum Vermeiden von Chemie aufzuzeigen. Allerdings wird mit Umsatzeinbußen gerechnet.