Die Wassergebühr pro Kubikmeter in der Marktgemeinde Seinsheim steigt ab Januar nächsten Jahres von 1,20 auf 2,15 Euro netto. Auch die Abwassergebühr wird angehoben: von 2,21 auf 2,70 Euro. Dazu kommt eine Grundgebühr von 24 Euro pro Jahr. Das beschloss der Marktgemeinderat nach längerer Diskussion und einigen Abstimmungen.

Hahn auf, Wasser fließt. So einfach ist das. Dahinter steckt aber ein immenser Aufwand der Versorgungsunternehmen, damit das Wasser in einwandfreier Qualität beim Verbraucher ankommt. Die Gemeinden müssen zudem ihr Leitungsnetz in Ordnung halten. Kostendeckend soll das Ganze auch sein, ebenso beim Abwasser.

In regelmäßigen Abständen kalkulieren die Kommunen neu oder lassen dies von einem Fachbüro tun. In Seinsheim geschieht dies alle vier Jahre. Geachtet wird dabei darauf, dass die Einrichtungen kostendeckend laufen. Bereits bei den Beratungen für den Seinsheimer Haushalt 2020 gab es den Hinweis auf die notwendige Anpassung der Gebührensätze. Damit musste sich nun der Marktgemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend im Jugendheim befassen und handeln.

Zum 1. Januar 2020 wurde in Seinsheim die Niederschlagswassergebühr eingeführt. Die bisherigen Gebührensätze wurden laut Bürgermeisterin Ruth Albrecht dabei umgerechnet. Die Schmutzwassergebühr betrug seither 2,21 Euro pro Kubikmeter, die Niederschlagswassergebühr zwölf Cent je Quadratmeter.

Nach der Überrechnung und Kalkulation kam das beauftragte Fachbüro zu dem Ergebnis, dass für die Jahre 2021 bis 2024 2,70 Euro pro Kubikmeter und 18 Cent pro Quadratmeter kostendeckend seien. Hinzu kommt nun noch eine jährliche Grundgebühr von 24 Euro.

Bestehen bleibt der Gartenwasserabzug von zwölf Kubikmetern. Das heißt, erst ab einer entnommenen Menge von zwölf Kubikmetern, die über einen eigenen Wasserzähler für den Garten laufen, erfolgt der Abzug, sprich die Menge darüber gilt als nicht in den Kanal eingeleitet.

Zahl der Pools gestiegen

Laut Ruth Albrecht stieg die Anzahl der Gartenwasseruhren im Gemeindegebiet. Es sei auch die Zahl der Pools in der Corona-Zeit gestiegen. Deren Füllungen dürften wegen des Chlors nicht in den Garten abgelassen werden, sondern müssten in die Kanalisation eingeleitet werden. Letztendlich strich der Gemeinderat den Gartenwasserabzug nicht.

Da die Gemeinde eine gebildete Sonderrücklage von rund 100 000 Euro abbauen musste, war der Wasserpreis in den vergangenen Jahren günstig. Lag dieser zwischen 2002 und 2010 bei 1,89 Euro netto, sank er zwischen 2011 und 2013 auf 1,79 Euro, 2014 auf 1,50 und 2015 auf 1,20 Euro ab. "Die Sonderrücklage musste an die Bürger zurückgegeben werden", erklärte Kerstin Ebert, geschäftsleitende Beamtin der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit.

Jetzt folgt deswegen die Erhöhung. "Für uns ist das ein Sprung", räumte die Bürgermeisterin ein. "Die Gebühren steigen schon enorm", lautete der Kommentar von Gemeinderat Stephan Jamm. Aber die neue Gebühr sei mit dem Niveau von vor zehn Jahren vergleichbar, meinte Gemeinderat Christian Sämann.

Sein Kollege Michael Walter schlug einen "politischen Preis" von zwei Euro vor, Gerald Hell plädierte für eine stufenweise Erhöhung. Beide Anträge fanden nicht die erforderliche Mehrheit. Letztendlich gab es für die 2,15 Euro nur zwei Gegenstimmen.