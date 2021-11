Die Bürger in Wiesentheid und den Ortsteilen müssen ab 1. Januar 2022 mehr für Wasser und Abwasser bezahlen. Im Gemeinderat wurden die Erhöhungen beschlossen, die sich laut Berechnung der Verwaltung aus den in den letzten Jahren notwendig gewordenen Investitionen ergeben. Bürgermeister Klaus Köhler sagte, dass die Gemeinde insgesamt rund 6,5 Millionen Euro investieren musste.

Die Gebühren schwanken allerdings, in einzelnen Bereichen wurden sie auch günstiger, weil sie pro Ortsteil getrennt kalkuliert werden, wie die Verwaltung informierte. Für die einzelnen Gemeindeteile ergeben sich verschiedene Beträge. In Wiesentheid kostet der Kubikmeter Wasser künftig 2,38 Euro (zuvor 1,82 Euro), in Geesdorf 1,52 Euro (1,15 Euro), Reupelsdorf 1,99 (1,51 Euro). In Untersambach dagegen sinkt der Preis um einen Cent auf nun 1,65 Euro.

Für Schmutzwasser fällt in Wiesentheid, Geesdorf und Untersambach künftig 1,99 Euro pro Kubikmeter an (bisher ein Euro), in Reupelsdorf und Feuerbach sinkt die Gebühr vom 2,30 Euro auf 1,99 Euro. Für Niederschlagswasser sind in Wiesentheid, Geesdorf und Untersambach künftig 39 Cent pro Kubik zu berappen, in Reupelsdorf und Feuerbach sind es nun 35 Cent statt bisher 44 Cent.

Ringleitung für Geesdorf?

Noch nicht entschieden wurde im Rat, ob der Ortsteil Gesdorf eine Ringleitung erhält, um seine Wasserversorgung zu entlasten. Ingenieur Erhard Ott vom Büro Baur Consult stellte die Ergebnisse einer Studie vor und zeigte auf, wie viel die möglichen vier Varianten kosten würden. Die Kosten beliefen sich zwischen 106 000 Euro und 249 000 Euro.

Laut dem Fachmann sei die Wasserversorgung im Ortsteil auch ohne eine Ringleitung gewähreistet. Gemeinderat Hans Müller gab zu bedenken, dass der Wasserpreis für Geesdorf um 58 Cent pro Kubikmeter steigen würde für den Fall, dass eine Ringleitung gebaut werde. Eine Entscheidung dazu wurde verschoben.

Auch noch nicht entschieden wurde, wo das neue Feuerwehrhaus in Geesdorf stehen soll. Der anvisierte Standort außerhalb des Ortes, in der Nähe des neuen Sportplatzes, habe nur Sinn im Zusammenhang mit der Ringleitung, meinte Ingenieur Ott. Beim Bau des Gebäudes auf einem ebenfalls in Betracht gezogenen Platz im Ortskern würde das allerdings keine Rolle spielen.