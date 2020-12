Wenn der Uropa die gleiche Leidenschaft hat wie der Urenkel, die Mutter und der Großvater den Beruf des Friseurs ebenfalls als ihre absolute Berufung sehen und alle vier auch noch Meister ihres Faches sind, dann steht eindeutig fest: Die Kunst, mit Schere und Kamm umzugehen, muss in den familiären Genen stecken. Und diese haben sich vererbt. Mit dem 25-jährigen Friseurmeister Jan Mayer, der neulich in Prichsenstadt seinen eigenen Salon eröffnet hat, geht die Friseurhandwerks-Tradition im Hause Singer nahtlos in die vierte Generation.

Was jetzt mit Jan Mayer in die vierte Runde geht, hat 1942 während des Zweiten Weltkriegs begonnen. Der zu diesem Zeitpunkt 24-jährige Friseur Albert Singer aus Ohlangen im Markt Thalmässing (Lkr. Roth/Mittelfranken) kam mit seiner Frau Eugenie und dem damals einjährigen Sohn Horst nach Stadelschwarzach. Immer, wenn Albert zu Hause war und nicht im Militärdienst, ging er seinem Beruf, seiner Leidenschaft nach – dem Friseurhandwerk. Entweder kamen die Kunden zu ihm oder er machte Hausbesuche mit Schere und Kamm. Nach seiner Kriegsgefangenschaft 1946 machte er sich selbständig und bald kam der eigene Salon im eigenen Haus mit zwei Herren-Schneidplätzen hinzu. Gut zehn Jahre später wurde erweitert um zwei Plätze für Damen, und die nächste Generation stand da schon in den Startlöchern. Sohn Horst absolvierte erfolgreich seine Meisterprüfung und stieg bei Vater Albert im Salon Singer mit ein.

Zweites Geschäft in Prichsenstadt

Vater und Sohn, und später dann auch Horsts Ehefrau Elvira, die ebenfalls Friseurin gelernt hat, verstanden ihr Handwerk, der Kundenkreis wurde größer und man expandierte. Als Anfang der 70er Jahre der Friseursalon in Prichsenstadt schließen musste und viele Kunden mit dem Zug nach Stadelschwarzach "zum Singer" fuhren, nutzte Horst Singer die Gelegenheit und eröffnete 1975 in Prichsenstadt eine Zweigstelle.

"Haare schneiden ist mein Hobby, und zwar mein einziges." Jan Mayer, Friseurmeister

Wie sollte es anders sein: Auch die Tochter von Horst und Elvira Singer, Edeltraud, war fasziniert von der Kunst am Haar, erlernte bis 1984 ebenfalls das Friseurhandwerk, machte ihren Handwerksmeister und stieg im elterlichen Betrieb mit ein, den sie 2006 übernahm. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Sohn Jan elf Jahre alt und schon ein sehr bekanntes Gesicht im Salon Singer.

Selbständig und Kinder haben, das heißt oft, der Nachwuchs muss mit ins Geschäft, es gibt keine Wahl. So war das auch bei Jan Mayer. Von klein auf war er sehr oft im Salon dabei, stolperte zwischen abgeschnitten Haarspitzen herum und schaute genau zu, was seine Mama, sein Opa und Uropa hier machten. Für ihn war von Anfang an klar: Er steigt in die Fußstapfen seiner Vorfahren, und das mit viel Stolz. Er ist stolz, die Leidenschaft, Tradition und Werte seiner Familie weiterführen zu dürfen und dabei kreativ mit Menschen umzugehen. So begann Jan Mayer 2012 seine Ausbildung im baden-württembergischen Mosbach und schloss diese erfolgreich 2015 in Salzburg ab. Hier wurde er unter anderem als 18-Jähriger als jüngster Friseurmeister ausgezeichnet.

Auf der großen Weltbühne

Auch wenn Jan Mayer, dessen Markenzeichen ein markanter Oberlippenbart ist, gerade mal 25 Jahre alt ist, hat er schon so einiges erlebt rund um das Friseurhandwerk. "Ich hab ja schließlich mein erstes Lebens-Vierteljahrhundert quasi im Friseursalon verbracht", sagt er mit einem Lächeln auf den Lippen. Dabei war er auch schon weltweit als Friseur unterwegs. So konnte er ab 2015 dreimal in Folge in Mainz und Düsseldorf den Titel des Deutschen Vizemeisters der Friseure erringen und nahm 2017 bei der Weltmeisterschaft der Friseure in London teil. Highlight war aber sein Auftritt beim sogenannten Intercoiffeur Junior Hairstylist, wo der weltweite Nachwuchs der Fünf-Sterne-Friseure im japanischen Osaka zusammenkommt. Hier hat er nicht nur die 1500 besten Friseure der Welt getroffen, sondern durfte als einer der Auserwählten auf der großen Bühne sein Können zeigen – ein emotional tolles Erlebnis "für die Ewigkeit", wie Jan mit freudestrahlenden Augen erzählt.

Fragt man ihn nach seinem Hobby neben dem Haareschneiden, kommt sofort "Haare schneiden ist mein Hobby, und zwar mein einziges". Sein Hobby ist sein Beruf, seine Berufung, seine Leidenschaft. Diese Leidenschaft, die er unter anderem seit einiger Zeit auch als Dozent an der Staatlichen Berufsschule in Erlangen weitergibt, steckt er auch in sein Konzept, seines neuen Friseursalons in Prichsenstadt. Hier lautet sein Motto "Mit meiner Expertise zu Deinem Style", und das ausschließlich für Männer. "Denn Gott sein Dank sind heutzutage die Herrenfrisuren ebenso individuell wie ihre Träger und die Zeit der einfachen Männerhaar-Stoppelschnitte ist zu Glück vorbei", sagt Mayer.

Dennoch ist es auch heute noch so: Haare werden wie eh und je mit Schere und Kamm geschnitten, aber der Umgang mit den Kunden hat sich verändert, ist modern und aufgeschlossen geworden. Es gibt nicht mehr den schnellen, einfachen Schnitt. Es wird beraten, es wird massiert, es wird diskutiert, es werden Frisuren zusammen entwickelt und gerade im Herrenbereich nehmen sich mittlerweile auch die "echten Männer" mehr Zeit für ihre Haare. Dahin zielt auch Mayers Konzept seines neuen Salons: "Haare schneiden zelebrieren – das Frisieren wird zum Erlebnis".

Der neuer Salon ist eine Hommage an Opa Horst

Mit der Eröffnung seines neuen Salons in Prichsenstadt hat Jan Mayer nicht nur sich selbst einen Traum erfüllt, sondern gleichermaßen auch seinem stolzen Opa Horst. "Der Opa und ich sind aus demselben Holz geschnitzt und haben großen Spaß, aber auch Ansporn zusammen", stellt der junge Ladeninhaber fest. "Es war für meinen Opa ein total bewegender Moment, als ich ihm mein neues Logo und den Namen präsentiert habe: 'der singer'. Sein Name lebt weiter, eng verbunden mit seiner Leidenschaft, es freut ihn, es freut mich", sagt ein bewegter Enkel. Sein neuer Herren-Salon in der Prichsenstädter Luitpoldstraße ist immer am Wochenende geöffnet.