Seit März diesen Jahres hat sich ein Zirkus auf dem Rouillac-Platz direkt vor der Steigerwaldhalle nieder gelassen. Damals hatte die Familie Renz ihre Zelte zum eigentlichen Saisonstart aufgebaut. Dann kam Corona, die Pandemie verhinderte das Weiterziehen. Die Gemeinde gestattete der sechsköpfigen Familie Renz, zunächst einmal dort zu bleiben.

Sieben Monate später stehen die Fahrzeuge und Tiere immer noch am gleichen Platz. Grund genug für Gemeinderat Harald Godron (Bündnis 90/Die Grünen), in der jüngsten Ratssitzung einmal bei Bürgermeister Klaus Köhler nachzufragen. "Wann kriegen wir den Rouillac-Platz wieder zurück", wollte Godron wissen.

Als "ziemlich schwierig" bezeichnete Bürgermeister Köhler die Situation. Erst dieser Tage hatte er deswegen ein Treffen mit der Familie, bei dem er nachfragte, wann denn der Zirkus wieder weiter ziehe. Die Familie schilderte ihre Lage, nach wie vor dürfe sie nicht auftreten. Man bekomme keinerlei Unterstützung von staatlicher Seite, hieß es von dort. Einen festen Wohnsitz habe man zudem auch nicht.

Nun stehe der Winter an, was das Ganze noch schwieriger mache, so Köhler. Die Familie habe gebeten, dass sie noch bis zum Frühjahr auf dem Platz bleiben dürfe. Man störe niemanden und komme mit den Anwohnern gut aus, argumentierte die Familie Renz. So recht wusste Bürgermeister Köhler nicht, wie er vorgehen solle. "Sollen wir sie verjagen?", fragte er ins Gremium.

Seine Gemeinde schmücke sich mit der Bezeichnung "faire Gemeinde", man könne in der Notlage helfen, zumal es bislang auch keine Beschwerden aus der Bevölkerung deswegen gegeben habe. Der Gemeinderat votierte dafür, dass der Zirkus bleiben dürfe. Einzige Auflage sei, dass dort keine weiteren Fahrzeuge von deren Seite abgestellt werden dürfen.