Kitzingen vor 2 Stunden

Was tun, um Gas und Strom zu sparen? Kitzinger Stadtrat berät über Energie-Notfall-Programm

Wo kann die Stadt Kitzingen im kommenden Winter Energie sparen, und was davon werden die Menschen in der Stadt spüren? Mit dieser Frage wird sich an diesem Donnerstag (18.15 Uhr, Alte Synagoge) der Stadtrat in der ersten Sitzung nach der Sommerpause befassen.