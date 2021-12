"Jeder will erneuerbare Energien, aber keiner will's vor der Haustüre haben." Ein Satz von Marktstefts Bürgermeister Thomas Reichert in der Stadtratssitzung am Mittwochabend, zum Ende des Tagesordnungspunktes "Solarpark Michelfeld". Damit fasste er sicher einen Teil der Stimmung im Rat zusammen. Denn vor allem von den Michelfelder Rätinnen waren Bedenken gegen die Freiflächenphotovoltaikanlage erhoben worden.

Martin Zembsch von der Firma Climagy hatte zuvor ausführlich das Unternehmen und auch die Anlage selber vorgestellt. Gelegen nördlich der Staatsstraße in Richtung Marktsteft, direkt am Kreisverkehr in Richtung Wald, sind es ingesamt 11,6 Hektar Fläche, die vom Stromkraftwerk genutzt werden sollen, davon rund 10,5 Hektar Baufläche für die Solarpaneele. Da die einzelnen Module heute nur noch eine Neigung von 15 Grad haben, werden sie etwa 2,50 Meter Höhe erreichen, was durch eine Begrünung mit Hecken übertroffen wird. Insgesamt soll die Anlage eine Kapazität von zwölf Megawatt-peak haben, was etwa dem Stromverbrauch von 4000 Haushalten entspricht. Einspeisepunkt für den erzeugten Strom wird in einer Entfernung von knapp drei Kilometern das Umspannwerk in Hohenfeld sein. Hier liege auch der Punkt für etwas Eile, denn, so Zembsch, das Problem sei die begrenzte Netzkapazität, noch könne Strom dort eingespeist und weitergeleitet werden.

Immerhin etwa 25 000 Euro pro Jahr für Marktsteft

Was der Geschäftsführer auch klar machte: "Viel Gewerbesteuer wird da nicht kommen", da sei er ehrlich. Aber nach einem neuen Gesetz können an die Kommune 0,2 Cent pro produzierter Kilowattstunde gezahlt werden, was immerhin etwa 25 000 Euro pro Jahr für Marktsteft sind.

Kritik aus den Reihen der Räte gab es an der späten Information durch Stadt und Investor. Das allerdings liege daran , dass erst die Pachtverträge mit den Landeignern geschlossen werden sollten. Und die müssten, so Zembsch, auch eine zusammenhängende Fläche umspannen. Erst dann konnten die nächsten Schritte, etwa die Beantragung eines Bauleitverfahrens, eingeleitet werden. Ähnlich argumentierte Bürgermeister Thomas Reichert, warum er nicht schon in der Bürgerversammlung in Michelfeld Ende Oktober informiert habe: Eben weil die Pachtverträge noch nicht geschlossen waren.

Für Manuela Wagner ist für eine Entscheidung der gesamte Ort Michelfeld zu betrachten, "was macht das mit dem Ort?", so ihre Frage. Darüber müssten die Räte nun intensiv beraten. "Die Leute müssen mitgenommen werden", sagte Achim Leybach, der einen Ausflug zu ähnlichen Anlagen vorschlug und auch eine Bürgerversammlung anregte. Eine Meinung, die auch andere Räte teilten. Der vorbereitete Beschlussentwurf für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurde nicht abgestimmt, die Angelegenheit wird weiter beraten.

Wunsch nach mehr Transparenz und Information

Der in der Novembersitzung zurückgestellte Antrag für den Bau eines Mehrfamilienwohnhauses in der Marktbreiter Straße wurde nun wie vorgelegt genehmigt. Da die Haupterschließung über die Marktbreiter Straße und nicht die Gartenstraße erfolgt, wurde auch der Baugrenzenüberschreitung zugestimmt.

Der Alte Hafen, das neue Gewerbegebiet, der Neubau des Bauhofs, das Nahwärmenetz, die Erweiterung des Kindergartens und auch die Kläranlage Michelfeld: Alles Themen, die im Jahr 2021 angeschoben oder bereits verwirklicht wurden. Das sagte Bürgermeister Thomas Reichert in einem kurzen Rückblick auf das ablaufende Jahr. Etliche der Projekte werden den Rat auch in den kommenden Jahren beschäftigen.

Reicherts Wunsch für 2022: Die Rückkehr des Stadtrats für Sitzungen ins Rathaus. Insgesamt sieht er das Gremium auf einem guten Weg, das sich seit den Wahlen 2020 gut zusammen gefunden habe. Nach dem Dank durch Stellvertreterin Manuela Wagner für Reicherts Arbeit, gab es dennoch etwas Kritik von Bernhard Etzelmüller, der sich für die Rätinnen und Räte mehr "Transparenz und Informationen" wünscht. Denn "ohne Informationen lässt die Motivation schnell nach". Sein Wusch für 2022: "Dann machen wir das hoffentlich besser."