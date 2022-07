In der 52. Runde des Internationalen Jugendwettbewerbs "jugend creativ" wurden Kinder und Jugendliche dazu aufgerufen, sich kreativ mit dem eigenen ästhetischen Empfinden zu beschäftigen, eigene Sichtweisen zu entwickeln aber auch den Schönheitskult auch kritisch zu hinterfragen. Der Wettbewerb fand zeitgleich in Deutschland, Frankreich, Italien (Südtirol), Luxemburg, Österreich und der Schweiz statt.

In und um Kitzingen beteiligten sich elf Schulen mit 13 Klassen am Wettbewerb. Jetzt fand in der VR Bank Kitzingen eG die Preisübergabe für die Siegerinnen und Sieger auf Landkreisebene statt. Die Preise übergab Vorstand Alexander Schuster an die jungen Künstlerinnen und Künstler.

Die Preisträgerinnen und Preisträger

Gruppe 1: 1. Ella Döblinger (Grundschule Maindreieck Marktbreit), 2. Carina Ruschin (Grundschule Kitzingen-Siedlung), 3. Amelie Abel (Grundschule Kitzingen-Siedlung).

Gruppe 2: Merle Bösser (Grundschule Maindreieck Marktbreit), 2. Hanna Gimperlein (Grundschule Hellmitzheimer Bucht), 3. Tom Scherer (Grundschule Marktbreit).

Gruppe 3: 1. Levi Dahlfeld (Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach), 2. Alija Neupert (Realschule Markt-breit), 3. Gianna Roder (Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen).

Gruppe 4: 1. Lena Sessler (Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen), 2. Lara-Marie Eckoff (Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach), 3. Sarah Teubert (Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach).

Gruppe 5: 1. Lara Wenigerkind (Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen), 2. Ronja Ungemach (Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen), 3. Katharina Riedmüller (Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach).

Sonderpreis: Jenny Kuhn (St.-Martin-Schule Kitzingen).

Von: Rene Schmiedel (Öffentlichkeitsarbeit, VR Bank Kitzingen eG)