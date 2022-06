An der ehemaligen Synagoge Mainstockheim (heute katholische Kirche St. Gumbert) unterhalb der Erinnerungstafel des Bezirk Unterfranken wurden auf Initiative des BLLV (Bayerischer Lehrer und Lehrerinnen-Verband) fünf "Stolpersteine" für den jüdischen Mainstockheimer Lehrer Siegbert Friedmann, seine Frau Ida und seine drei Kinder verlegt. Hier lebte das Ehepaar Friedmann mit der Tochter Lilly bis zu ihrer Abholung 1942 durch die Nazis. Tochter Bella Wallach wie auch Sohn Manfred konnten Deutschland rechtzeitig verlassen. Die Gedenksteine für Siegbert, Ida und Lilly Friedmann wurden vom BLLV gespendet, die beiden anderen von anderen Spendern.

Die Initiative für die "Stolpersteine" ergriff der BLLV als Zeichen der Versöhnung für das "Wegducken" seiner Mitglieder im "Dritten Reich". Dazu erschien vor kurzem eine Dokumentation "Von Aufbrüchen und Tragödien" mit Kurzbiographien zu den jüdischen Lehrern. Diese kann bei Führungen in der St. Gumbert-Kirche eingesehen werden.

Bei der Gedenkstunde an der Ehemaligen Synagoge, zu der der BLLV Kreisverband mit Sabine Huppmann aus Volkach, dem Förderverein Ehemalige Synagoge Kitzingen, vertreten von Margret Löther, der Gemeinde Mainstockheim mit Bürgermeister Karl Dieter Fuchs sowie die Gemeinde St. Gumbert eingeladen hatte, spielte die Mainstockheimer Cellistin Eva Brönner ein Stück aus dem bekannten amerikanischen Film "Schindlers Liste". Die Teilnehmer sangen das bekannte jüdische Lied "Ich will nicht singen eurem tauben Ohr" Pfarrerin Doris Bromberger aus Buchbrunn sprach ein Gebet. Eiisabeth Böhrer verlas unter dem Stichwort "Familie Friedmann lebt weiter" einen Brief von Familienangehörigen.

Claudia Gonzarek vom Synagogenverein hielt die Laudatio mit dem Lebenslauf von Familie Friedmann. BLLV Vorsitzende Huppmann sprach von der Haltung gegenüber anderen Menschen, die Pädagogen damals und heute wichtig war und ist. Friedmann war einer von ihnen.

Huppmann sprach sich aber gegen eine Verurteilung der Menschen von damals. Ihre Frage Wie hätten Sie damals unter den damaligen Umständen gehandelt?

Unter diesem Eindruck gab es Dankes- und Grußworte vom Gemeindeteam St. Gumbert, sowie von Pfarrer Gerhard Spöckl und von Werner Zürlein von der evangelischen Gemeinde. Mainstockheim. Zum Abschluss verstärkte Bürgermeister Fuchs nochmals die Mahnung von Frau Huppmann "Was hätten wir damals unter den damaligen Umständen getan?

Von: Josef Gerspitzer (Pastoraler Mitarbeiter für Volkach, Kitzingen und Schwarzach )