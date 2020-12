Der Zweckverband Kirchenburgmuseum Mönchsondheim legte nach seiner Gründung am 1. Januar 2020 seinen ersten Rechenschaftsbericht sowie den Haushaltsplan 2021 vor. Träger des 1981 gegründeten Fränkischen Bauern- und Handwerksmuseums Kirchenburg Mönchsondheim war bis zur 31. Dezember 2019 der gleichnamige Förderverein. Eigentümer der Museumsgebäude bleiben der Landkreis Kitzingen, die Stadt Iphofen und der Museumsverein.

Geschäftsleiter Reinhard Hüßner berichtete von einem von Corona geprägten Geschäftsjahr, in dem trotz erheblicher Einschränkungen immerhin 4000 Besucher verzeichnet wurden. Allerdings habe das Museum nach der Saisoneröffnung am 19. Mai zum 2. November wieder schließen müssen.

Rund 11 000 Euro an Eintrittsgeldern wurden kassiert. Aus einem Sofortprogramm für coronabedingte Investitionen erhielt das Museum eine Förderung von 90 Prozent (17 900 Euro). Alle geplanten Vorhaben mussten jedoch abgesagt werden.

Jubiläum steht unter Vorbehalt

Gleichwohl hat die Museumsleitung für 2021 erneut ein attraktives Programm zusammengestellt, das allerdings vorläufig nicht in Druck gehen wird. Zunächst soll die Entwicklung abgewartet werden. Saisonbeginn ist vorläufig am 13. März 2021.

Unter dem gleichen Vorbehalt steht auch das Jubiläum 40 Jahre Kirchenburgmuseum, das in jedem Fall gefeiert werden soll. Immerhin, so Hüßner, handele es sich um das älteste Freilandmuseum in Franken, das noch vor Bad Windsheim und Fladungen eröffnet worden war.

Zunächst ist ein Jubiläumsabend mit Ehrungen auf dem Dorfplatz für Mitglieder, Bürger und Ehrengäste geplant. Zum Kirchenburgfest steht ein Festumzug mit alten Traktoren in Aussicht. Eine bebilderte Chronik soll das Jubiläum lebendig werden lassen.

Sonderausstellung zum Kriegsende

Geplant ist erneut die Sonderausstellung zum Kriegsende vor 75 Jahren, die schon 2020 stattfinden sollte. In einer weiteren Sonderausstellung geht es um die Arkadenfriedhöfe und Predigtkanzeln im Landkreis.

Gemeinsam mit der Stadt Iphofen und dem Bezirk Unterfranken entsteht derzeit der Neubau für ein museumspädagogisches Zentrum, dessen Bau sich wegen archäologischer Funde verzögerte. Gleichzeitig wird die Museumsschänke durch die Stadt Iphofen saniert. Als Baubeginn nannte Bürgermeister Dieter Lenzer den 19. Januar, der Abschluss soll Mitte 2022 erfolgen.

Als Verbandsvorsitzende würdigte Landrätin Tamara Bischof die bislang geleistete Arbeit und hob die Bedeutung der archäologischen Funde hervor. Man müsse abwarten, was 2021 machbar ist, die Feier könnte auch auf 2022 verschoben werden.

Finanzierung ist gesichert

Der neue Zweckverband sichere den Fortbestand des Museums, da sowohl die Stadt Iphofen wie auch der Landkreis nicht so einfach aussteigen könnten. Mit den Beteiligungen von je 140 000 Euro sowie Mitteln des Bezirks sei die Finanzierung dank öffentlicher Gelder gesichert.

Der von Kämmerer Günther schell vorgestellte Haushalt sieht im Verwaltungshaushalt Ausgaben von 478 300 Euro vor. Im Vermögenshaushalt stehen 60 500 Euro für das museumspädagogische Zentrum an. An Einnahmen stehen Eintrittsgelder und Zuschüsse im Vordergrund, dazu die Verbandsumlage mit 324 400 Euro.

Im Gründungsjahr hatte der Zweckverband 56 157 Euro vom ehemaligen Trägerverein verbuchen können. Eine Personalerweiterung durch das neue Konzept ist nicht vorgesehen.