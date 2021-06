Kitzingen vor 53 Minuten

Warum man fränkische Erdbeeren bei Blindverkostung erkennen kann

Freitags-Fragen: Wie sieht die Erdbeerernte in Unterfranken aus? Wie steht's um die Preise? Und was ist von Folientunneln zu halten? Fragen an den Fachberater Thomas Riehl.