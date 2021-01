So lange wie möglich daheim wohnen bleiben zu können, wünschen sich viele alte Menschen. Einrichtungen der Tagespflege helfen dabei, pflegende Angehörige zu entlasten. Mit der neuen Tagespflege im Kastanienhof, der ersten in Kitzingen, wird dieses Angebot nun erweitert. Zwei Experten vom Kitzinger Landratsamt, Seniorenbeauftragter Herbert Köhl und die Leiterin des Pflegestützpunktes, Ute Döblinger, erklären die Bedeutung solcher Angebote.

Herbert Köhl: Die Tagespflege im Kastanienhof ist tatsächlich die erste Tagespflegeeinrichtung in Kitzingen. Wenn wir auf den gesamten Landkreis Kitzingen blicken, stand im Bereich der Tagespflege mit dem Altenbetreuungszentrum der Stadt Iphofen lange Zeit nur eine Einrichtung zur Verfügung, die mit zwölf Plätzen in größerem Ausmaß Tagespflege anbot. In den letzten Jahren entstanden und entstehen aber immer mehr Tagespflegeeinrichtungen, so dass sich der Bestand im Landkreis Kitzingen zum Stichtag 31. Dezember 2019 auf 70 Plätze und mit Eröffnung der Tagespflege im Kastanienhof um weitere 35 auf 105 Plätze erhöht hat.

Köhl: Ich bin mit den Verantwortlichen schon seit längerer Zeit im Kontakt, zumal ich als Behindertenbeauftragter eine Stellungnahme zur erforderlichen Barrierefreiheit der Einrichtung erstellt habe. Sobald sich die Gelegenheit ergibt, werde ich mir die Einrichtung anschauen, da ich auch als Seniorenbeauftragter natürlich die Betreuungslandschaft stets im Blick habe und mich freue, dass es nun auch direkt in der Stadt Kitzingen eine Tagespflegeeinrichtung gibt.

Köhl: Die Tagespflege zählt zu den Angeboten der teilstationären Pflege und ermöglicht mit ihrer zeitlich begrenzten außerhäuslichen Versorgung, dass die betroffenen Personen so lange wie möglich in ihrem vertrauten häuslichen Umfeld bleiben können. In Einrichtungen der Tagespflege werden pflegebedürftige, aber auch demenziell erkrankte ältere Menschen tagsüber versorgt, die nachts und am Wochenende von ihren Angehörigen betreut werden. Dies entlastet die pflegenden Angehörigen, da die Tagespflegegäste tagsüber unter ständiger Betreuung sind, ohne in eine vollstationäre Einrichtung umziehen zu müssen.

Ute Döblinger: Das kann ich nur bestätigen: Die Tagespflege erweitert die Möglichkeit, zu Hause wohnen bleiben zu können und tagsüber, insbesondere wenn die pflegenden Angehörigen berufstätig sind, trotzdem gut versorgt zu sein. Sie ermöglicht außerdem den Kontakt zu anderen Menschen.

Döblinger: Grundsätzlich gilt: Die Tagespflege kann neben den Leistungen, die es zur häuslichen Pflege gibt (Pflegegeld oder Pflegesachleistung bzw. die Kombination aus beidem), nach Antrag bei der zuständigen Pflegekasse in Anspruch genommen werden. Beim Pflegegrad 3 stehen nur allein für die Tagespflege pro Monat bis zu 1298 Euro zur Verfügung. Mit diesem Betrag können die sogenannten pflegebedingten Aufwendungen sowie die Fahrtkosten übernommen werden. Die „Hotelkosten“ (Kosten für Unterkunft und Verpflegung) müssen selbst bezahlt werden bzw. es kann der Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro hierfür eingesetzt werden, sofern dieser noch nicht anderweitig verwendet wird. Über die Preise in den verschiedenen Einrichtungen der Tagespflege kann man sich online unter www.pflegelotse.de erkundigen. In unserem Pflegestützpunkt in Kitzingen beraten wir gerne kostenlos und neutral rund um das Thema Pflege, auch wenn Fragen zur Tagespflege bestehen.