Corinna Neeser ist seit Mitte Januar kommissarische Leiterin der Kitzinger Touristinfo. Die 30-Jährige übernimmt bis zum März 2023 die Aufgaben von Vanessa Feineis, die in Elternzeit gegangen ist.

Corinna Neeser ist seit März 2014 in der Touristinfo Kitzingen tätig, vor sechs Jahren hat sie Verantwortung als stellvertretende Leiterin übernommen. Die gebürtige Kitzingerin hat 2009 ihr Fachabitur an der FOS Kitzingen gemacht, danach eine Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit am Landratsamt Kitzingen abgeschlossen.

Von 2019 bis 2021 hat sie sich nebenberuflich zur Geprüften Wirtschaftsfachwirtin an der IHK Würzburg-Schweinfurt weitergebildet. Für diese Tourismus-Saison hat sie sich mit ihrem Team einiges vorgenommen. „Wir haben neue Gästeführungen im Programm, erwarten endlich wieder eine arbeitsreiche Saison mit vielen Gästen sowie den Kitzinger Veranstaltungen und freuen uns im Herbst auf den Umzug in unsere neu sanierte Touristinfo an der Alten Mainbrücke.“