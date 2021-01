Stolz liegen sie am Mainufer und gehören zu den Attraktionen der Gemeinden Fahr und Nordheim. Eigentlich, denn zurzeit stehen sie auf eher ungewohnten Standorten: die Fähren von Fahr und Nordheim. Seit Mitte vergangener Woche liegen sie auf dem Trockenen – im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist mal wieder Zeit für den TÜV.

Alle fünf Jahre, so schreibt es das Gesetz vor, müssen sich die Fährschiffe einer TÜV- Prüfung durch die SUK (Schiffsuntersuchungskommission) unterziehen. Und dafür wurden die circa 25 Tonnen schweren Schiffe in aufwendiger Schwerstarbeit ans Land gehievt. Eine Aktion, die von etlichen Zuschauern aller Altersstufen in Fahr aufmerksam verfolgt wurde. Neben einem Kran waren auch zwei Tieflader angerückt und die tonnenschwere Fähre mit vier Befestigungselementen auf die am Ufer stehenden Holz-Podeste zu heben. Etwa 30 Minuten dauerte das Spektakel. Werden Auf- und Abbau aller notwendigen Hilfsmittel dazu gezählt, sind die Arbeiter etwa drei Stunden beschäftigt.

Ganz zur Freude des 60-jährigen Fahrer Fährmannes Peter Heinrich, der bei der so genannten Aushub-Aktion erstmals mit dabei war. Er erzählt, dass die fast 80 Jahre alte Fähre seit 1955 auf dem Main bei Fahr im Einsatz ist. "Die Gefährte sind relativ alt und das ist es schon wichtig, dass die Schiffskörper auf ihre Schiffstauglichkeit überprüft werden", sagt Heinrich, der mit Fährmann Philipp Jäger und weiteren Helfern im Einsatz war. Zunächst galt es, die Rettungskästen und Werbetafeln sowie die Holzbohlen am Fährschiff abzubauen. Um die Fähre zu säubern werden seitens der Stadt Volkach Angebote über notwendige Sandstrahlarbeiten eingeholt. Die Stadt entscheidet laut Heinrich auch über weitere Maßnahmen an der Fähre.

Auch in Nordheim wird die Fähre für die nächsten Wochen den Betrieb einstellen, auch sie wird überprüft. Laut Fährmann Andreas Helbig sind derzeit keine größeren Investitionen am Schiff geplant. Dies könnte sich vorteilhaft auf die Wieder-Betriebsaufnahme der Fähre auswirken. Laut Helbig, der in den vergangenen Tagen neben Harald Kächelein, Klaus Friedrich und Edmund Gürsching im Dauereinsatz war, gilt nun das Hauptaugenmerk auf die Säuberung des Fährschiffes. Am 9. Februar ist dann in Fahr und Nordheim der große Fähren-TÜV-Tag. Dann werden die Schiffe von Sachverständigen genauestens unter die Lupe genommen. Ob die Revision weitere Schwachstellen ans Tageslicht bringt? Der Nordheimer Fährmann Andreas Helbig und auch sein Fahrer Kollege Peter Heinrich hoffen es nicht. Sie wollen bald schon wieder übersetzen.