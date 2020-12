Anders als in anderen bayerischen Städten wird es in Kitzingen und im Landkreis keine Maskenpflicht an öffentlichen Orten oder in der Fußgängerzone geben. Dies teilte das Landratsamt auf Anfrage dieser Redaktion mit. Vergangene Woche beschloss die Bundesregierung eine Erweiterung der Maskenpflicht und legte fest, dass an allen "zentralen Begegnungsflächen in Innenstädten oder sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten" zukünftig ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. So steht es in der neunten Infektionsschutzverordung der Bayerischen Landesregierung, welche diese im Anschluss an die Beschlüsse in Berlin herausgab. Welche Orte damit gemeint sind, liegt allerdings in der Verantwortung der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde.

Die Erfahrung aus der Maskenpflicht, die aufgrund der Überschreitung des Inzidenz-Werts von 35 erlassen wurde, habe gezeigt, dass es derzeit keine solchen Flächen gebe. Dies läge auch an der Witterung und der kalten Jahreszeit, so das Landratsamt weiter. Diese Situation werde aber immer wieder überprüft und neu bewertet. Zwischen 19. und 26. Oktober galt in Teilen der Kitzinger und Volkacher Innenstadt eine Maskenpflicht. In einem gemeinsamen Gespräch entschieden Vertreter der Polizei, der Städte Kitzingen und Volkach sowie des Landratsamts damals, diese in den Innenstädten wieder aufzuheben.

Keine Maskenpflicht auf öffentlichen Parkplätzen

"Ich bin sicher, dass die meisten Bürger mittlerweile so sensibilisiert sind und freiwillig eine Maske tragen, wenn es eng zugeht", erklärte Landrätin Tamara Bischof damals und betonte: "Herzlichen Dank an die Bürger für die gute Mitwirkung." Dieser Bitte kommen in der Kitzinger Innenstadt aktuell auch viele Bürger nach. Ebenfalls seit Montag gilt eine Maskenpflicht auf den Parkplätzen von Handels- und Dienstleistungsbetrieben. Damit sind jedoch keine öffentlichen Parkplätze im Innenstadtbereich oder beispielsweise am Bleichwasen gemeint, bestätigt das Landratsamt auch Nachfrage.