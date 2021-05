Fast hätte vor 90 Jahren ein leibhaftiger Prinz und Kaisersohn Marktbreit besucht. Warum es dazu dann doch nicht kam und warum die Marktbreiter dies heute sicher nicht feiern würden, das zeigt ein Blick ins Markbreiter Archiv, zusammen mit Christiane Berneth.

Archivarin Berneth war es, die beim Blättern und Lesen im Marktbreiter Anzeiger, einer damals drei Mal wöchentlich erscheinenden Zeitung, auf eine große Anzeige stieß: Dort ruft die Ortsgruppe Marktbreit der NSDAP am 30. September 1931 „Deutsche Volksgenossen“ zu einer „Freiheits-Kundgebung mit Aufmarsch unserer Braunen Bataillone“ am 3. Oktober 1931 „im Saale des Hotel ´Löwen`“ auf. Redner bei der „abends 8 Uhr“ stattfindenden Versammlung sollte eben dieser „Kaisersohn Pg. Prinz August Wilhelm von Preußen und Gauleiter Dr. Hellmuth“ sein. PG steht, so Berneth, für Parteigenosse und Hellmuths Vorname war Otto.

Thema des Abends: “Das Erwachen der deutschen Nation. Die Hamburger Wahl als ein Fanal.“ Bei der Bürgerschaftswal in Hamburg am 27. September 1931 hatte die NSDAP einen großen Sieg errungen und war nach nur 2 Prozent 1928 auf 26 Prozent angestiegen und damit nach den Sozialdemokraten zweitstärkste Partei im Senat geworden.

Um was es bei den Reden gehen sollte, macht ein weiter Absatz der Anzeige klar: „Schaffende Deutsche aller Stände! Gebt eueren einmütigen Willen kund, daß ihr Euch von den Erfüllungsparteien Zentrum und Sozialdemokratie nicht an die französische Machtgier ausliefern und unsere Heimat zur Tributkolonie Frankreichs und der internationalen Geldfürsten machen lassen wollt.“

Uniformverbot

Eine weiteres Anliegen der Partei: Am 30. September, so der Anzeigentext, sollte das „Uniformverbot des Bayer. Volksparteiministers Dr. Stützel“ ablaufen. Das Verbot war eine im Jahr zuvor erlassene Anordnung, die das Tragen einheitlicher Kleidung in Parteien verbot und verlängert wurde.

Und dann, nur wenige Tage später eine weitere Anzeige der Partei: „Verboten wurde unsere Freiheitskundgebung“, so der Text. „Hunderte von Versammlungen sind so von der Bayer. Volks-Partei-Regierung verboten worden.“ Mit dem Spruch „Gewalt vor Recht“ würdigt die Partei das und sieht zudem einen neuen „Weg um den Geschäftsleuten die kleinste Möglichkeit ein Geschäft zu machen, ohne Notverordnung und ohne Finanzamt, von vorneherein zu nehmen.“ Und dann Fett gedruckt: „Und trotzdem kommt der Tag.“

Wegen Notverordnung

Eine kurze Notiz im redaktionellen Teil des Marktbreiter Anzeigers, so Archivarin Christiane Berneth, lässt darauf schließen, dass die Versammlung wegen einer Notverordnung verboten wurde. Welche Notverordnung das war, ist nicht klar. Was aber auch offen ist: Wer hat das Verbot in Marktbreit ausgesprochen? Im Archiv selber ist, so Berneth, darüber nichts zu finden. Auffällig für die Archivarin: Auch in den Stadtratsprotokollen aus dieser Zeit, die wohl eh ein wenig mager sind, war ihre Suche erfolglos.

Was gab es sonst noch 1931, hier ein kurzer Auszug aus dem Marktbreiter Anzeiger. Auch in diesem Jahr spielte das Industriegleis für die Stadt eine wichtige Rolle. Im städtischen Haushalt war es der größte Posten mit 87 839,32 Reichsmark. Viel Geld, da die Kaufkraft der Reichsmark damals zwischen dem drei- und vierfachen des Euro lag.

Unter den Gottesdienstnachrichten finden sich auch die Gebetszeiten der Markbreiter Synagoge.

Die nahende Grippe ist, so die Nachrichten, recht einfach zu bekämpfen: Sehr vorsichtig mit Kontakten sein, also Abstand halten, das Taschentuch beim Niesen vorhalten und regelmäßig wechseln. Eine allgemeine Grippeimpfung gabt es erst ab 1942.