Die 17. Aktionswochen 60 plus des Landkreises begannen mit einem Referat zum Engagement und Ehrenamt im ländlichen Raum. Im Großen Sitzungssaal begrüßte Landrätin Tamara Bischof vor Vertretern der Politik, der Wohlfahrtsverbände, Seniorenbeauftragten, Seniorenkreisen und Selbsthilfegruppen ein mit 150 Einzelveranstaltungen abwechslungsreiches Programm, das in den nächsten vier Wochen angeboten wird.

Enorme Hilfsbereitschaft

Die Landrätin lobte den ehrenamtlichen Einsatz im Landkreis, der mit Zeit und Engagement zur Unterstützung und Hilfestellung für andere verbunden mit dem Wunsch erfolge für andere etwas sinnvolles zu tun und dabei selbst Freude zu empfinden. Das bürgerschaftliche Engagement sei aus dem Landkreis nicht mehr wegzudenken. Die spontane Hilfsbereitschaft im Rahmen der Ukraine-Flüchtlingshilfe habe erst zuletzt wieder die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung bewiesen. Sie beklagte, dass rund ein Viertel der Vereine sage, dass man sich wegen der Corona-Zeit in einer existenzbedrohenden Krise befindet.

In ihrem Vortrag merkte Doris Rosenkranz an, dass viele im Ehrenamt mehr als sechs Ämter gleichzeitig ausübten, wobei die Pandemie noch für einen Rückgang gesorgt habe. Die Professorin für Soziologie an der TH Nürnberg betonte, dass es immer schwerer werde, Helfende zu finden. Ohne Hilfe könnte das Ehrenamt kaum funktionieren. Rosenkranz lobte den Landkreis Kitzingen beispielgebend, wie man sich hier um das Ehrenamt kümmere.

Lob für die Ehrenamtsmesse

Die Referentin betonte zudem, dass man früher mit Aussagen wie "Es wurde kein anderer gefunden" neue Interessierte gefunden wurden – heute funktioniere das nicht mehr. Um Interesse zu wecken, müsse man aufwendigere Wege gehen. Die am 8. Oktober in Kitzingen stattfindende Ehrenamtsmesse bezeichnete Rosenkranz als gute Gelegenheit für die Bevölkerung, sich zu informieren.

Die Gäste, die sich zu Wort meldeten, bewegten Versicherungsfragen. Auch wurde der bürokratischen Aufwand auch im Ehrenamt beklagt. Die Eröffnungsveranstaltung wurde vom Duo Zwei.Punkt.Null musikalisch begleitet. Die Aktionswochen gehen am 17. Oktober um 14 Uhr mit einem Abschlussgottesdienst in der evangelischen Stadtkirche in Kitzingen zu Ende.