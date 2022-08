Mainbernheim vor 1 Stunde

Warum am Kirchweih-Montag in Mainbernheim der Strom ausgefallen ist

In Mainbernheim ist am Kirchweihmontag am späten Nachmittag der Strom ausgefallen. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Strom dank einer Ringleitung für die letzten Anschlüsse wieder da. Die Zeit war notwendig, weil die Leitungen durchgemessen werden mussten.