Bevor der Startschuss zum 14. Weinhallalauf am 7. August in Sulzfeld fällt, werden im Vorfeld Probeläufe angeboten. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen die Gelegenheit haben, die Strecke mit Begleitung abzulaufen und kennenzulernen, heißt es in der Ankündigung.

Für Erfrischung unterwegs ist gesorgt. Die Probeläufe sind an den Sonntagen, 24. und 31. Juli, um 18 Uhr sowie am Dienstag, 2. August, um 20 Uhr. Treffpunkt ist jeweils vor dem Haupttor in Sulzfeld.

Anmeldung zum Weinhallalauf: www. weinhallalauf.de