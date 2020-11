Die Gemeinde Biebelried gilt wegen der Nähe zu Würzburg als attraktiver Wohnort. In Kaltensondheim gingen die neuen Bauplätze rasch weg, trotz nicht gerade günstiger Quadratmeterpreise. In Biebelried ist ein neues Baugebiet bereits in Planung. Nun soll auch Westheim fünf Bauplätze bekommen. In zehn, 20 oder 30 Jahren vielleicht noch mehr. Darüber entwickelte sich im Gemeinderat über gut eine Stunde eine kontroverse Diskussion.

Es ist ein lang gehegter Wunsch, Baumöglichkeiten in Westheim zu schaffen. Möglich sind diese an der Straße am Lindelbacher Tor. Dort befindet sich eine freie Fläche, die größtenteils schon der Gemeinde gehört, etwa 200 Quadratmeter müssen eins zu eins mit einem benachbarten Anlieger noch getauscht werden. Dazu bestehe Bereitschaft, informierte Bürgermeister Roland Hoh.

Bernd Mehler, der Vertreter des Ingenieurbüros Arz aus Würzburg, stellte dem Gemeinderat zwei Varianten vor. Gemeinsam sind beiden Varianten die fünf Baugrundstücke, wobei das fünfte Grundstück über einen schmalen Weg erschlossen wird.

Bei der ersten Variante führt von der Straße Am Lindelbacher Tor lediglich eine Stichstraße in das Areal, um die beiden hinteren Grundstücke zu erschließen. Bei der zweiten Variante geht diese Straße komplett durch, womit man im hinteren Bereich künftige Baugrundstücke erreichen könnte.

Die fünf Baugrundstücke könnten an den vorbeilaufenden Kanal abgeschlossen werden. Dieser ist laut Mehler ausreichend. Nicht so einfach gestaltet es sich mit der Wasserversorgung.

Bei der ersten Variante mit der Stichstraße müsste eine neue Wasserleitung in der Straße Am Lindelbacher Tor verlegt werden, was den Vorteil hätte, dass es zu einem Ringschluss führen könnte. Bei der zweiten Variante könnte die Wasserleitung über einen kleinen Weg von hinten herangeführt werden. Bei einem möglichen weiteren Baugebiet wäre dann eine Leitung bereits vorhanden.

Für die jetzt geplanten fünf Bauplätze könnte nach Ansicht des Landratsamtes der Paragraf 34 des Baugesetzbuches herangezogen werden, wonach keine Ausweisung eines Baugebiets notwendig wäre, weil es sich um eine Innenbebauung handelt. Bestimmte Bauweisen müssten dann im Kaufvertrag geregelt werden.

Die Variante zwei mit der durchgehenden Erschließungsstraße ist vor allem dann sinnvoll, wenn in den kommenden Jahren weitere Baugrundstücke entstehen sollten. Einige Grundstücke gehören bereits der Gemeinde, aber eben noch nicht alle. Wenn eine weitere Erschließung aber in den kommenden 20 Jahren nicht geplant sei, dann böte sich die erste, kostengünstigere Variante an mit geschätzten Nettokosten von 205 000 Euro. Variante zwei würde netto 276 000 Euro kosten.

Grundsätzlich begrüßte der Rat quer durch die Fraktionen die Chance, für Westheim Bauplätze zu bekommen. Gemeinderätin Andrea Czech bemängelte jedoch, dass ihr für eine Entscheidung zu wenige Informationen vorlägen. Das Schreiben des Landratsamtes hätte sie gerne in ihren Unterlagen zur Sitzung gehabt, ebenso Informationen zum Paragrafen 34 des Baugesetzbuches. Auch verwies sie auf frühere Anfragen in Ratssitzungen, die Antworten dazu stünden noch aus, zum Beispiel, wann ein Lärmgutachten in Auftrag gegeben worden sei.

Stellvertretende Bürgermeisterin Gabriele Brejschka sprach sich für die "weitsichtige Variante 2" aus, zumal die eine vernünftige Wasserversorgung garantiere. Auch Gemeinderätin Barbara Mechler sah darin eine Investition für die Zukunft. Ihr Kollege Manfred Kleinschrodt ebenso, wobei er wegen der Erschließungsvorteile auch den Blick auf ein mögliches Gewerbegebiet in der Nähe lenkte.

Frank Hoh schließlich sah in der Variante 2 Vorteile für die Ortsentwicklung, denn man wolle ja junge Familien im Ort halten. Für die Variante 1 sprach sich explizit nur Gunnar Krauß aus, allerdings mit einer breiteren Stichstraße.