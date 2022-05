Kitzingen vor 38 Minuten

Wanderung in Begleitung von Kuckuck und Nachtigall

Die erste Vogelstimmenwanderung der Kreisgruppe Kitzingen des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) in diesem Jahr führte von Kitzingen Richtung Albertshofen und wurde begeistert angenommen. 25 Naturinteressierte trafen sich um 6 Uhr in der Früh und konnten auf ihrem Weg unter anderem Distelfinken, Stare, Goldammern, Trauerschnäpper, Pirol, Zilpzalp, Mönchsgrasmücke, Singdrosseln, Schwarzspecht und Teichrohrsänger lauschen und beobachten - immer begleitet vom Ruf des Kuckucks und dem melodischen Gesang der Nachtigall. Besondere Highlights waren die Sichtung von Wiesenweihe und Braunkehlchen. Neben ornithologischem Fachwissen zu den insgesamt 29 gesichteten Arten haben Martin Günzel als Vogelstimmenexperte und der LBV-Kreisvorsitzende Klaus Sanzenbacher den Teilnehmern auch Informationen zur wegbegleitenden Fauna vermittelt. Die zweieinhalbstündige Wanderung im Morgengrauen startete am Kitzinger Bayernplatz und führte entlang des Mains und durch den Albertshöfer Tännig über die Biberbiotope am Postfrachtzentrum zurück zum Ausgangspunkt.