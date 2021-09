Markt Einersheim vor 12 Minuten

Wanderung durch die bunten Weinberge zur Ruine Speckfeld

"Ein bunter Spaziergang im Weinberg zur Ruine Speckfeld" – diesen Titel trägt die Veranstaltung in der Reihe der "Kabinettstückchen im Weinparadies" am Sonntag, 10. Oktober, zu der Gästeführerin Linda Schatz einlädt. Treffpunkt ist laut Ankündigung um 10.30 Uhr am Marktplatz in Markt Einersheim, die Kosten betragen fünf Euro. Anmeldung unter Tel.: (09326) 1539 oder Linda-Schatz@web.de