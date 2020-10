Kitzingen 29.09.2020

Wanderung auf Iphöfer Traumrunde bei den Aktionswochen 60+

Eine Wanderung im Rahmen der Aktionswochen 60+, zu der Bürger des Landkreises Kitzingen eingeladen sind, startet am Donnerstag, 1. Oktober 2020, um 14 Uhr. Treffpunkt ist laut Pressemitteilung der Parkplatz am Ringsbühl, Birklinger Straße in Iphofen.