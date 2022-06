Freudig-erstaunt blickte Landrätin Tamara Bischof am Sonntagmorgen kurz vor dem Start in Castell um sich. "Wir hätten nicht gedacht, dass so viele Leute kommen", gab sie vor der offiziellen Begrüßung an der Museumsscheune neben dem Rathaus zu. Trotz der schon in der Früh hohen Temperaturen machten sich rund 180 Personen, darunter auch einige Kreisräte und Kreisrätinnen, mit ihr auf zur Landkreis-Wanderung.

Diesmal hatten die Verantwortlichen im Landratsamt dafür Castell ausgesucht, weil sich dieser Ort zur Feier des 50. Geburtstages des Landkreises Kitzingen in diesem Jahr anbot. "Wir sind auch deswegen in Castell, weil die Gemeinde bei der Reform 1972 mit den Ortsteilen Greuth und Wüstenfelden aus dem damaligen Landkreis Gerolzhofen in den Landkreis Kitzingen eingemeindet wurde", erläuterte die Landrätin.

Castell hat außerdem eine der Traumrunden-Wanderwege des Landkreises. Wegen der zu erwartenden extremen Hitze stand die Tour im Vorfeld etwas auf der Kippe. Die Verantwortlichen vom Landkreis und der Gemeinde Castell änderten die eigentliche Strecke etwas ab, so dass die Wanderer bis auf wenige Passagen meist im schattigen Wald laufen konnten.

Dazu standen Helfer des Roten Kreuzes, wie auch ein Fahrzeug des Landkreises, bereit, sollte jemand Probleme wegen der Wärme bekommen. Für ausreichend Wasser und Obst war während der Wanderung auch gesorgt.

Bei der offiziellen Begrüßung bedankte sich Landrätin Bischof beim Casteller Bürgermeister Christian Hähnlein und bei der ehemaligen Fränkischen Weinkönigin Carolin Meyer, die gleichzeitig Kreisrätin ist. Sie fungierten zusammen mit Brigitte Kaul als Organisationsteam vor Ort. "Sie haben ein schönes Programm und eine schöne Strecke ausgesucht", so die Landrätin.

Castells Bürgermeister Hähnlein stellte in wenigen Sätzen seine Gemeinde vor. Er wies besonders auf die Dorferneuerung hin, die dort seit 2005 den Ort noch einmal sichtlich aufgewertet hat. Unterwegs informierte er später kurz auch über die Ortsteile, zunächst Wüstenfelden, dann Greuth, weil die Strecke so verlief. Los ging es von Castell aus auf die steilste Passage, den Schlossberg hinauf bis zur Gerichtslinde, wo die erste Trinkpause eingelegt wurde.

In den Dörfern wurde jeweils Rast gemacht. Zwischendurch boten die Wengertsmusikanten aus Rüdenhausen ein musikalisches Ständchen für die Wandergruppe. Ein Häppchen in Wüstenfelden, dann folgte eine Begrüßung von Carolin Meyer und der Casteller Wenprinzessin, Alina Brügel, in der Weinlage Greuther Bastel, oberhalb ihres Heimatortes.

Auf dem Dorfplatz in Greuth war Mittagsrast. Nicht nur dort stand das Gemütliche, die Unterhaltung miteinander, im Vordergrund. Zurück führte der Weg nach Castell zum Sportplatz. Dort war der Ausklang einer heißen, aber gemütlichen Jubiläumstour.