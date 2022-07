Castell vor 40 Minuten

Wandern auf heimischen Wegen

Neun Wanderer hatten sich am Treffpunkt in Greuth eingefunden. Diesmal blieben wir im heimatlichen Bereich. Ziel der Wanderung war das Weinfest in Castell. Diesmal ist es etwas Besonderes, denn es fand nach den Corona-Beschränkungen zum ersten Mal wieder statt. Unser Weg führte vorbei am oberen Weiher, über die Wiese zum Weg der "Traumrunde Castell". Wir verließen diesen aber schnell wieder und stiegen hoch zum Panoramaweg. Ihm folgten wir, vorbei an den Keltengräbern und dem Rastplatz mit Ausblick nach Wüstenfelden, bis zum Schlossparkplatz. Vom Schlossberg ging es dann auf kurzem Weg zum Festplatz. Hier spielte schon die Musik und im Schatten von Bäumen und Schirmen ließen wir es uns bei Essen und Trinken gut sein. Der Rückweg nach Greuth erfolgte auf kurzem Weg.