Seinsheim vor 1 Stunde

Walter Schulz feierte 80. Geburtstag

Walter Schulz aus Seinsheim feierte am Samstag seinen 80. Geburtstag. Geboren wurde Walter Schulz, der sehr fit ist für sein Alter, am 15. Januar 1942 in Seinsheim. Er hat einen Bruder. Zusammen mit seiner Frau Christiana, mit der er seit 53 Jahren verheiratet ist, hat er drei Kinder – einen Sohn und zwei Töchter. Auch darf er sich über eine Enkeltochter freuen. Walter Schulz war Gärtner im eigenen Betrieb in Seinsheim bis 2005. Seither hilft er bei der Firma Walter in Obernbreit bei Bestattungen. Sein Hobby: das tägliche Leben. Des Weiteren ist er im Gesangverein, im Sportverein und Mitglied beim Steigerwaldklub. Zu den Gratulanten an seinem Geburtstag zählte auch Seinsheims Bürgermeisterin Ruth Albrecht.