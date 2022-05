"heuer mal anders" lautet das Motto des Wallfahrervereins Großlangheim für die diesjährige Wallfahrt nach Gößweinstein. Der Vorstand lädt Interessierte ein, in der Zeit vom 4. bis 8. Juni einen selbst gewählten Streckenabschnitt der Wallfahrt zu gehen und die bekannten Einkehrmöglichkeiten zu nutzen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich laut Mitteilung des Vereins in die Liste am Wallfahrtsbild in der Kirche eintragen oder sich unter Tel.: (09325) 980390 anmelden.

Gebetstüten für unterwegs liegen für die Wallfahrer in der Kirche oder bei Karin und Lorenz Straßberger zum Abholen bereit.

Wallfahrtsamt wird am Pfingstmontag, 6. Juni, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche in Großlangheim und zeitgleich in Gößweinstein gefeiert, heißt es abschließend.